Ukraine muốn Mỹ bảo đảm an ninh 20 năm

Tổng thống Zelensky tuyên bố cần bảo đảm an ninh tối thiểu 20 năm, mang tính ràng buộc pháp lý từ Mỹ, trước khi có thể ký thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đến nay đề xuất gói bảo đảm an ninh 15 năm cho Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev muốn các đảm bảo an ninh này có thời hạn tối thiểu 20 năm, ràng buộc kín kẽ về pháp lý, nêu rõ sự hỗ trợ cụ thể của Washington đối với một lực lượng an ninh của châu Âu dự kiến triển khai bên trong lãnh thổ Ukraine nếu có thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi có mốc thời gian rõ ràng về việc nước này được phép gia nhập Liên minh châu Âu (EU), lưu ý một số quan chức EU nêu khả năng sớm nhất là năm 2027. Ông Zelensky bổ sung rằng kế hoạch bầu cử, mà Mỹ thúc giục Ukraine tổ chức trước 15/5, chỉ có thể diễn ra hai tháng sau khi có lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo an ninh cho cử tri.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo tại Munich, Đức, ngày 14/2. Ảnh: AFP

Ông nói Ukraine muốn đạt được thỏa thuận "trong danh dự", đồng thời hy vọng các cuộc gặp ba bên với Mỹ và Nga vào tuần tới diễn ra nghiêm túc, thực chất, hữu ích. Dù vậy, Tổng thống Zelensky chia sẻ ông cảm thấy "đôi lúc các bên như đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau".

Ông nhận định Washington thường quay lại chủ đề nhượng bộ và những yêu cầu nhượng bộ đó lại nhắm vào Ukraine "quá thường xuyên".

Lãnh đạo Ukraine tiết lộ Mỹ lập luận nếu Ukraine rút khỏi Donbass thì hòa bình sẽ đến "nhanh nhất có thể", nhưng ông bác bỏ hoàn toàn yêu cầu này vì người Ukraine vẫn đang sinh sống tại khu vực. Ukraine sẵn sàng thảo luận đề xuất của Mỹ về một khu thương mại tự do ở khu vực này, đồng thời "đóng băng" phần còn lại của chiến tuyến dài khoảng 1.200 km.

Kiev cũng bày tỏ bất ngờ khi Moskva thay trưởng đoàn đàm phán, nhận định động thái có thể nhằm mục tiêu "câu giờ" hơn là thay đổi chiến lược. Phái đoàn Nga sang Geneva sẽ do cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin là Vladimir Medinsky dẫn dắt, thay vì lãnh đạo tình báo quân đội Igor Kostyukov như các vòng đàm phán ở Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở năng lượng sẽ là đề tài được nêu tại đàm phán ở Geneva, thêm rằng không còn nhà máy năng lượng nào trong lãnh thổ Ukraine không bị ảnh hưởng. Ông cũng phàn nàn châu Âu gần như vắng mặt trên bàn đàm phán, gọi đó là sai lầm to lớn.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)