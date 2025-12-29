Ukraine muốn được Mỹ đảm bảo an ninh trong nửa thế kỷ

Ông Zelensky cho biết đã đề nghị Tổng thống Mỹ cung cấp các đảm bảo an ninh lên đến 50 năm cho Ukraine, dù Washington chỉ đề xuất 15 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 28/12, Washington đã đề xuất các bảo đảm an ninh "mạnh mẽ" cho Kiev trong thời hạn 15 năm và có thể gia hạn, nhưng ông mong muốn nhiều hơn.

"Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chúng tôi đã ở trong tình trạng chiến tranh gần 15 năm rồi. Vì vậy, tôi thực sự mong muốn các bảo đảm an ninh phải có thời hạn dài hơn. Chúng tôi thực sự muốn cân nhắc khả năng 30, 40, thậm chí 50 năm. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ suy nghĩ về điều đó", ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc gặp với quan chức châu Âu và Mỹ trong "những ngày tới" để thảo luận về các văn kiện nhằm chấm dứt chiến sự với Nga.

"Chúng tôi muốn cuộc gặp này diễn ra, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để cuộc gặp ở cấp độ cố vấn được tổ chức tại Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Mar-a-Lago, bang Florida ngày 28/12. Ảnh: Reuters

Theo lãnh đạo Ukraine, nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ngay khi chiến sự với Nga kết thúc và sau khi Kiev nhận được bảo đảm an ninh từ phương Tây. "Nếu không có đảm bảo an ninh, cuộc chiến này không thể được coi là đã thực sự kết thúc", ông nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt chiến sự đều phải được Ukraine, Nga, châu Âu và Mỹ ký kết.

Sau cuộc hội đàm gần ba giờ tại Mar-a-Lago, ông Trump nhấn mạnh hai bên đã đạt được rất nhiều tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, ông cho hay thỏa thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine mới hoàn tất khoảng 95% và kỳ vọng các nước châu Âu sẽ đảm nhận phần lớn trách nhiệm với sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Hai lãnh đạo thừa nhận chưa đạt được đồng thuận về tương lai vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. Ông Zelensky tái khẳng định lập trường rằng người dân Ukraine sẽ là bên quyết định vấn đề lãnh thổ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)