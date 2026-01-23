Ukraine hoàn tất 'văn kiện về bảo đảm an ninh' với Mỹ

Tổng thống Zelensky cho biết đã hoàn tất văn kiện về gói bảo đảm an ninh của Mỹ, mở đường cho những thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ hôm 22/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố văn kiện về gói đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine thời hậu chiến "đã hoàn tất".

"Chúng tôi cần phê duyệt văn kiện. Điều đó chỉ có thể diễn ra khi chiến sự chấm dứt. Văn kiện cần chữ ký của các bên, trình quốc hội hai nước và phê duyệt bởi các tổng thống", ông Zelensky nói, lưu ý rằng chưa thể gọi bước tiến này là đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Zelensky thêm rằng "tài liệu nhằm chấm dứt xung đột" đang gần như sẵn sàng, khi các nhóm đàm phán của Mỹ và Ukraine đang làm việc hàng ngày để hướng đến mục tiêu kết thúc chiến sự. "Chúng tôi làm việc với sự trung thực và quyết tâm cao nhất, điều đó mang lại kết quả. Nga cũng phải sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến, chấm dứt hành động gây hấn", ông nói.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp Tổng thống Trump tại Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump nói cuộc gặp với người đồng cấp Zelensky tại Davos diễn ra "tốt đẹp", nhưng nhấn mạnh vẫn còn "chặng đường dài" trước khi có thể kết thúc chiến sự. Tổng thống Mỹ không nêu chi tiết nội dung cuộc trao đổi kín với ông Zelensky, chỉ xác nhận hai bên không bàn về "Hội đồng Hòa bình" mà ông vừa thành lập.

"Nút thắt còn lại trong đàm phán cũng chính là những điều từng khiến nỗ lực này bế tắc vào năm ngoái", Tổng thống Mỹ nói, đề cập đến phát biểu trước đó của đặc phái viên Steve Witkoff rằng đàm phán chấm dứt chiến sự "chỉ còn một nút thắt duy nhất cần hóa giải".

Nghị sĩ Ukraine Andrii Osadchuk cho rằng thông tin về các đảm bảo an ninh đã được thống nhất và bước vào quy trình ký kết là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng phía Mỹ chỉ thông qua những tài liệu quan trọng nếu khuôn khổ tổng thể của thỏa thuận hậu chiến được thống nhất với Nga.

Osadchuk cũng bày tỏ lo ngại viễn cảnh Nga kéo dài chiến sự, khiến tiến trình đàm phán đảm bảo an ninh đi chệch hướng, cản trở đồng thuận giữa các bên và khó hoàn thành như kỳ vọng.

Thanh Danh (Theo CNN, TASS, BBC)