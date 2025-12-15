Ukraine đạt 'tiến triển thực chất' sau hai ngày đàm phán với Mỹ

Ông Umerov, quan chức Ukraine tham gia đàm phán với Mỹ, cho biết hai bên đã có "tiến triển thực chất" sau các cuộc thương lượng ở Đức về thỏa thuận hòa bình.

"Trong hai ngày qua, các cuộc thương lượng giữa Ukraine và Mỹ đã diễn ra mang tính xây dựng và hiệu quả, đạt được những tiến triển thực chất", Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, thành viên đoàn đàm phán của Kiev, thông báo trên X hôm nay.

Theo ông Umerov, phái đoàn Mỹ, dẫn đầu bởi đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đang làm việc "hết sức tích cực để giúp Ukraine tìm ra con đường đi tới một thỏa thuận hòa bình bền vững".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các cuộc đàm phán với Mỹ "không dễ dàng" nhưng "hiệu quả". Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin liên quan đến hai ngày đàm phán.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ tại cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán về kế hoạch hòa bình tại Berlin, Đức từ ngày 14/12 và kéo dài sang hôm nay. Đại diện Mỹ gồm ông Witkoff và Kushner, trong khi phía Ukraine gồm Tổng thống Zelensky, ông Umerov cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrey Gnatov.

Ông Witkoff trước đó cho biết Mỹ và Ukraine đã đạt nhiều tiến bộ trong ngày đàm phán đầu tiên.

AFP dẫn lời một quan chức thạo tin cho biết phía Mỹ ngày 14/12 vẫn muốn Ukraine từ bỏ kiểm soát các khu vực thuộc hai tỉnh miền đông Donetsk và Lugansk, còn gọi là Donbass, làm điều kiện để đàm phán hòa bình với Nga. Đây cũng là yêu cầu mà Moskva đã đưa ra nhiều lần trước đó.

Nguồn tin của Reuters nói phái đoàn Ukraine đã phản hồi rằng cần trao đổi thêm và hai bên vẫn chưa giải quyết được vấn đề lãnh thổ trong cuộc thương lượng hôm nay.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở Mỹ, Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 80% tỉnh Donetsk. Đây là hai trong số 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ năm 2022, cùng với Zaporizhzhia và Kherson.

Quan chức thạo tin nói Washington và Kiev còn thảo luận về tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, tương lai nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang trong tay Nga và việc Ukraine tổ chức bầu cử.

Khu vực Ukraine đang kiểm soát ở Donetsk. Đồ họa: RYV

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 11 xây dựng kế hoạch hòa bình 28 điểm để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, sau đó tiến hành chiến dịch ngoại giao con thoi để thuyết phục hai bên chấp nhận.

Ukraine cùng châu Âu đã nhanh chóng phản đối kế hoạch, do nó có nhiều đề xuất hoàn toàn có lợi cho Nga, như yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ukraine đã nhanh chóng tìm cách đàm phán với Mỹ để thương thảo lại một số điều khoản, đề xuất một kế hoạch 20 điểm, trong khi Nga quyết không nhượng bộ các yêu cầu của mình.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)