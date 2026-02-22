Ukraine chỉ trích Hungary, Slovakia 'tống tiền' vì dọa cắt điện

Ukraine cho rằng Hungary và Slovakia muốn "tống tiền" khi dọa ngừng cấp điện cho nước này trừ khi họ nối lại dòng chảy dầu từ Nga.

"Ukraine lên án những tối hậu thư, cũng như hành vi tống tiền từ chính phủ Hungary và Slovakia liên quan đến hoạt động cung cấp năng lượng giữa các nước liên quan. Tối hậu thư nên được gửi đến Điện Kremlin, chứ không phải tới Kiev", Bộ Ngoại giao Ukraine ra tuyên bố cho biết hôm 21/2.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo sẽ cắt nguồn cung điện khẩn cấp cho Ukraine từ ngày 23/2, trừ khi Kiev nối lại hoạt động vận chuyển dầu từ Nga sang Slovakia qua lãnh thổ Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đưa ra cảnh báo tương tự vài ngày trước đó.

Bộ Ngoại giao Ukraine gọi những hành động như vậy là "mang tính khiêu khích, thiếu trách nhiệm và đe dọa an ninh năng lượng toàn bộ khu vực".

Một trạm điện ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, hồi tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

Theo công ty tư vấn ExPro có trụ sở tại Kiev, Hungary và Slovakia cung cấp khoảng 68% lượng điện nhập khẩu của Ukraine trong tháng này.

Hungary và Slovakia vẫn duy trì quan hệ tốt với Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát tháng 2/2022, đồng thời là hai quốc gia còn sử dụng dầu Nga cung cấp qua đường ống Druzhba. Hệ thống này ngừng hoạt động ngày 27/1, Ukraine nói rằng nguyên nhân là máy bay không người lái (UAV) Nga làm hư hại hạ tầng đường ống.

Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine trì hoãn nối lại vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba nhằm mục đích chính trị. Giới chức hai quốc gia Đông Âu ngày 18/2 thông báo đình chỉ xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine.

Ngoài cảnh báo cắt nguồn cung điện khẩn cấp, chính phủ Hungary hôm 19/2 cũng nêu khả năng ngừng xuất khẩu khí đốt cho Ukraine nếu nước này không mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba. Khí đốt từ Hungary chiếm 1/3 tổng lượng nhập khẩu hiện tại của Ukraine.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Reuters, AFP)