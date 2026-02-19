Ukraine cấm vận Tổng thống Belarus

Ukraine áp lệnh trừng phạt Tổng thống Alexander Lukashenko, cảnh báo sẽ tăng cường các biện pháp đáp trả Belarus vì "hỗ trợ Nga".

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 18/2 thông báo Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh trừng phạt nhằm vào người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Những biện pháp cấm vận cụ thể không được tiết lộ, nhưng ông Zelensky cho biết một trong số đó là cấm Tổng thống Lukashenko nhập cảnh vào Ukraine.

"Chúng tôi sẽ gia tăng đáng kể các biện pháp đáp trả đối với mọi hình thức hỗ trợ những hoạt động gây hại cho người dân Ukraine. Minsk phải hiểu điều này. Lệnh trừng phạt chính là tín hiệu chính trị", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội, tuyên bố Kiev sẽ phối hợp với các đối tác để đảm bảo những biện pháp mới này có "tác động toàn cầu".

Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng Tổng thống Lukashenko đã chịu nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu, nên hành động của Ukraine chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng.

Tổng thống Lukashenko tham dự cuộc họp tại Saint Petersburg, Nga, hồi tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky cáo buộc Belarus, quốc gia có đường biên giới dài hơn 1.000 km với Ukraine, đã hỗ trợ Nga thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV), trong đó Minsk cho phép Moskva triển khai các trạm chuyển tiếp thông tin tại Belarus để điều khiển UAV tấn công lãnh thổ Ukraine vào cuối năm 2025.

"Nga không thể thực hiện một số cuộc tấn công, đặc biệt là nhằm vào những cơ sở năng lượng và đường sắt tại Ukraine, nếu không có sự hỗ trợ từ Belarus", ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích Tổng thống Lukashenko "tiếp tục hưởng ứng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trò chơi địa chính trị nguy hiểm", đề cập đợt triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik tại Belarus.

Văn phòng Tổng thống Belarus chưa đưa ra bình luận.

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga, từng cho phép nước này sử dụng lãnh thổ để phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine tháng 2/2022, khiến Mỹ và châu Âu áp đặt nhiều lệnh trừng phạt. Tổng thống Lukashenko cũng là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)