UEFA doạ tẩy chay ý tưởng tổ chức World Cup chu kỳ hai năm

Theo Chủ tịch UEFA, việc rút ngắn thời gian tổ chức World Cup sẽ gây tổn thất cho bóng đá và các cầu thủ.

"Chúng tôi có thể quyết định không tham dự World Cup. Theo tôi được biết, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng có chung quan điểm. Tôi nghĩ cách tổ chức như vậy sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì nó đi ngược lại nhiều nguyên tắc cơ bản của bóng đá", Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA), Aleksander Ceferin nói trong họp báo hôm 9/9.

Chủ tịch UEFA Ceferin dọa rút toàn bộ các đội tuyển châu Âu khỏi World Cup. Ảnh: AP

Ý tưởng tổ chức World Cup theo chu kỳ hai năm, thay vì bốn năm như hiện tại, do cựu HLV Arsene Wenger đề xuất. Wenger đang làm Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, và ý tưởng của ông xuất phát từ kinh nghiệm 55 năm gắn bó với môn thể thao vua.

Wenger cho rằng, các trận đấu quốc tế hàng năm có thể được dồn vào hai khoảng thời gian chuyên biệt. Tiếp đó, World Cup sẽ diễn ra hai năm một lần vào mỗi mùa hè.

Theo ông, với cách làm này, số trận quốc tế sẽ không tăng so với hiện tại; các cầu thủ được đảm bảo nghỉ ít nhất 25 ngày trước mỗi mùa; bóng đá trong nước ít bị gián đoạn; và người hâm mộ có cơ hội xem các trận đấu quốc tế chất lượng tốt hơn.

Ý tưởng của Wenger sẽ làm tăng số World Cup, nhưng có thể cạnh tranh với giải vô địch các ĐTQG châu Âu - Euro, do UEFA tổ chức. Từ chỗ đang diễn ra vào năm chẵn, so le với World Cup, Euro có thể phải đổi sang năm lẻ. Ngoài ra, do bị mất giá, Euro cũng có thể phải tổ chức theo chu kỳ hai năm.

Ceferin nói thêm: "Việc bắt các cầu thủ chơi giải đấu kéo dài một tháng mỗi mùa hè là hành động giết người. Nếu cứ tổ chức theo chu kỳ hai năm, World Cup bóng đá nam sẽ trùng với World Cup bóng đá nữ và Olympic. Giá trị hiện tại của nó nằm ở việc tổ chức bốn năm một lần. Bạn phải chờ đợi. Nó như Olympic, một sự kiện lớn. Tôi không nghĩ các Liên đoàn thành viên của UEFA ủng hộ ý tưởng đó".

Trong khi UEFA ra sức phản đối, FIFA đã tham khảo ý kiến của 80 nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá. Theo nguồn tin nội bộ, tất cả đều ủng hộ.

Ronaldo Nazario, người từng giành hai World Cup và hai Quả Bóng Vàng, cho biết: "Tôi lạc quan về kế hoạch thay đổi và hoàn toàn ủng hộ. World Cup sẽ tiếp tục là giải đấu danh giá nhất. Hãy hỏi Messi và Cristiano Ronaldo. Liệu họ có muốn có thêm cơ hội thi đấu tại World Cup? Tôi chắc chắn họ sẽ đồng ý".

Cựu thủ môn của Man Utd và tuyển Đan Mạch, Peter Schmeichel cũng hoan nghênh ý tưởng của Wenger. Ông bày tỏ sự hối tiếc về việc chỉ tham dự một kỳ World Cup trong 14 năm thi đấu quốc tế.

Cựu tiền đạo của Everton và tuyển Australia, Tim Cahill thì đánh giá cao việc dồn các trận quốc tế rải rác trong năm vào hai khoảng thời gian chuyên biệt. Điều này giúp các cầu thủ đỡ mệt trong khâu di chuyển và giảm căng thẳng khi phải chia sẻ thời gian thi đấu với CLB.

Thanh Quý (theo Daily Mail)