Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tăng cao

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ hiệu suất làm việc của ông Biden tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, đạt 43%.

Kết quả khảo sát do tờ Financial Times và Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan công bố hôm 15/4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden tăng 4 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tương tự tháng trước.

Theo đó, 43% cử tri ủng hộ hiệu suất làm việc của ông trong vai trò tổng thống. 41% cử tri đã đăng ký ủng hộ cách ông xử lý nền kinh tế, tăng 5 điểm phần trăm so với khảo sát hồi tháng 3.

Khảo sát cũng cho thấy 41% cử tri tin tưởng cựu tổng thống Donald Trump hơn Tổng thống Biden trong vấn đề kinh tế, 35% tin tưởng ông Biden hơn người tiền nhiệm. 16% cử tri bày tỏ không tin tưởng cả hai ở lĩnh vực này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 10/4. Ảnh: AP

Tuy nhiên, kết quả thăm dò ghi nhận giá cả tăng cao tiếp tục tác động lớn đến ý kiến của cử tri. 4/5 số người được hỏi nói lạm phát là một trong những nguyên nhân chính gây căng thẳng tài chính, gần 3/4 cho biết giá thực phẩm "tác động lớn nhất" đến tài chính.

Theo dữ liệu lạm phát được công bố tuần trước, giá tiêu dùng tăng 3,5% trong năm tính đến tháng 3, cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Giá xăng tăng hơn 15% kể từ đầu năm.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 4/4 đến 8/4 với hơn 1.000 cử tri tham gia.

Tổng thống Biden liên tục phải đối mặt tỷ lệ ủng hộ thấp những tháng gần đây, hiếm khi vượt mức 40%. Theo khảo sát của ABC News/Ipsos hồi tháng 1, tỷ lệ ủng hộ ông xuống mức 33%. Khảo sát của Gallup vào tháng 2 ghi nhận tỷ lệ này là 38%.

Trong khảo sát của Harvard CAPS-Harris Poll tháng 11 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ ông Biden là 45%. Ông nhận được mức 44% và 42% những tháng trước đó. Vào thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ cao nhờ thành tích trong cách xử lý nền kinh tế, với 44% cử tri ủng hộ ông ở lĩnh vực này.

Huyền Lê (Theo Hill, Financial Times)