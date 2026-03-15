Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,38%

Đến 20h, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt trên 99% trong đó Lào Cai và Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bầu.

Theo báo cáo lúc 22h ngày 15/3 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38%.

Tỉnh Lào Cai hoàn thành bầu cử sớm nhất lúc 17h45. Lào Cai và Thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà).

Hầu hết các địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, gồm Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%.

Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết đánh giá sơ bộ cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Chuẩn bị hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử (19h), các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử "đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu".

Sau khi kết thúc giờ bỏ phiếu, các tổ bầu cử sẽ niêm phong hòm phiếu và thực hiện các thủ tục kiểm phiếu, tổng hợp kết quả tại chỗ. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được công bố vào ngày 22/3.

Sau đó, Hội đồng sẽ tổ chức họp báo công khai để thông báo rộng rãi đến nhân dân.

Sơn Hà