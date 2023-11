Tuyển Việt Nam về Hà Nội lúc rạng sáng

Chuyến bay chở tuyển Việt Nam khởi hành muộn 40 phút và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 2h ngày 18/11. Cả đội vẫn còn ngái ngủ nhưng được sắp xếp làn riêng để làm thủ tục nhập cảnh nhanh để về khách sạn nghỉ ngơi.

Các cầu thủ nhanh chóng mặc thêm áo khoác do thời tiết Hà Nội đang trong mùa đông, chênh lệch 10 độ C so với ở Manila.