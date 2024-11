Tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc luyện quân

Sáng 22/11, đội tuyển có buổi tập đầu tiên và duy nhất tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với 23 cầu thủ. Bảy người vắng mặt phải kiểm tra y tế riêng, gồm Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình – phải) và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Toàn đội được tiêm phòng cúm mùa, để đảm bảo sức khỏe khi thời tiết Hàn Quốc rất lạnh, với nhiệt độ dao động từ 10 đến 16 độ C vào buổi sáng và 1 đến 6 độ C vào buổi tối.