Tuổi thơ dữ dội của người hùng Ecuador

Enner Valencia - chủ nhân cả ba bàn của Ecuador tại World Cup 2022 - trải qua tuổi thơ dữ dội khi phải ngủ ở SVĐ, đi đá bóng với cái bụng đói, thậm chí bán sữa để kiếm tiền mua giày.

World Cup 2022 khởi đầu như mơ với Ecuador và Valencia khi họ thắng chủ nhà Qatar 2-0 trong trận khai mạc bằng cú đúp của tiền đạo 33 tuổi. Sang lượt trận thứ hai hôm qua 25/11, Valencia một lần nữa làm người hùng của đại diện Nam Mỹ khi gỡ hoà 1-1 trước ứng viên vô địch Hà Lan.

Valencia vỗ tay cảm ơn CĐV Ecuador sau trận hoà Hà Lan 1-1 tại lượt hai bảng A World Cup 2022 trên san Khalifa ngày 25/11. Ảnh: Reuters

Ở World Cup 2014 trên đất Brazil, Valencia cũng là chủ nhân của cả ba bàn đội nhà ghi được qua ba trận vòng bảng. Thêm ba bàn tại Qatar 2022, trung phong đang khoác áo Fenerbahce này trở thành cầu thủ Ecuador ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các lần dự World Cup với 6 lần xé lưới đối phương. Nhờ tài săn bàn của Valencia, Ecuador đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ hai vượt qua vòng bảng, sau lần vào vòng 1/8 ở Đức năm 2006.

Nhưng trước khi trở thành người hùng dân tộc, tiền đạo sinh năm 1989 đã trải qua tuổi thơ gian khó. "Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Để có tiền mua đôi giày đầu tiên, tôi phải đi làm cùng bố ở trang trại bò, tôi bán sữa", Valencia kể trên Daily Mail. "Tôi đã phải ngủ ở SVĐ Capwell vì không có tiền thuê nhà, thậm chí đi đá bóng với cái bụng rỗng vì không có tiền".

Nghèo khó không thể ngăn cản tình yêu bóng đá của Valencia. Anh tập ở hệ thống đào tạo trẻ của Carbibe và năm 19 tuổi tìm tới thử việc ở Emelec - nơi CLB mà một ngôi sao khác của bóng đá Ecuador là Antonio Valencia từng chơi ở những năm đầu sự nghiệp.

Valencia trải qua cú sốc đầu đời khi từ 2008 tới 2010 không được trao cơ hội để thử sức ở đội một. Nhưng rồi sự xuất hiện của HLV Jorge Sampaoli đã làm thay đổi cuộc đời anh. Cầu thủ sinh năm 1989 được trao cơ hội và bắt đầu thể hiện được mình, ghi 9 bàn trong 30 trận mùa giải 2011, 13 bàn mùa 2012 và 9 bàn mùa 2013. Màn trình diễn ấn tượng đó giúp anh lọt vào mắt xanh của Pachuca của Mexico. Valencia có tới 18 bàn trong 25 trận ra sân ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Pachuca, và phần thưởng là hợp đồng 5 năm tới Anh thi đấu cho West Ham với mức phí 15 triệu USD.

Valencia (trái) thời còn khoác áo West Ham ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Sự nghiệp thăng tiến, nhưng cuộc sống ngoài sân cỏ của Valencia lại không được viên mãn. Anh chia tay với vợ và đây là nguyên nhân dẫn tới câu chuyện cầu thủ này bị cảnh sát đuổi bắt trong trận Ecuador thắng Chile 3-0 tại vòng loại World Cup 2018.

Phút 80, Valencia đổ gục xuống sân, ra dấu hiệu thiếu ôxi do thi đấu ở độ cao 2.850m so với mực nước biển. Đội ngũ y tế cho anh đeo mặt nạ và đưa ra xe cấp cứu. Nhưng cảnh sát lập tức đuổi theo và hết trận tiến hành bắt giữ. Họ cho rằng ngôi sao của Ecuador giả chấn thương để tránh cảnh bị bắt. Cầu thủ đang chơi cho Everton ở Ngoại hạng Anh khi đó vướng rắc rối pháp lý do không thực hiện việc chuyển tiền trợ cấp nuôi con sau khi ly hôn.

Sự nghiệp của Valencia đi xuống, anh chỉ ghi ba bàn qua 23 trận đá cho Everton theo dạng cho mượn, rồi phải phiêu bạt trở lại Mexico đá cho Tiger UANL của Mexico. Ba mùa bóng chơi ở đây cũng không mấy tốt đẹp với Valencia, với 34 bàn trong 118 trận.

Anh chỉ hồi sinh khi được Fernerbahce chiêu mộ năm 2020. Nhưng biến cố tiếp tục ập đến với Valencia đúng ngày Fernerbahce công bố hợp đồng với anh. Chị gái cầu thủ này bị bắt cóc tống tiền tại thành phố San Lorenzo. Tuy nhiên, 10 ngày sau cảnh sát giải cứu thành công.

Trong hai mùa đầu chơi cho Fenerbahce, Valencia cũng không nổi bật, với chỉ lần lượt 13 bàn mỗi mùa trên mọi mặt trận. Điều tương tự cũng diễn ra ở cấp ĐTQG khi tiền đạo này chỉ góp 4 trong 27 bàn Ecuador ghi được ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Valencia chắn bóng trước sự đeo bám của hậu vệ đối phương trong trận cùng Fenerbahce thắng Dynamo Kiev 2-1 ở lượt trận ra quân vòng bảng Europa League ngày 8/9/2022. Ảnh: Cumhuryet

Tuy nhiên, khi VCK World Cup đến gần, Valencia đã bùng nổ. Từ đầu mùa, tiền đạo này chơi 22 trận trên mọi đấu trường và ghi 15 bàn cho Fenerbahce. Anh đạt hiệu suất hơn một bàn mỗi trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ khi có 13 bàn qua 12 trận. Đà thăng hoa ấy là bệ phóng để Valencia tiếp tục toả sáng tại Qatar 2022.

Với ba bàn anh ghi, Valencia đặt Ecuador vào thế thuận lợi để đi tiếp - chỉ cần hoà Senegal ở lượt cuối. Bản thân tiền đạo này thì vươn lên dẫn đầu danh sách phá lưới của World Cup 2022. Các ứng viên nặng ký nhất cho ngôi Vua phá lưới trước thềm giải thậm chí chưa ghi bàn nào như Harry Kane, hay mới có một bàn, đều từ phạt đền như Lionel Messi hay Ronaldo.

Lâm Thỏa