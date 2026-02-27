Tuần cuối bình chọn VĐV, HLV yêu thích năm 2025

Cổng bình chọn vận động viên, huấn luyện viên yêu thích năm 2025 sẽ đóng lúc 24h ngày 6/3, sau hơn một tháng ghi nhận hàng nghìn lượt tham gia của độc giả.

Để tham gia, độc giả truy cập website chương trình, đăng nhập MyVnE ID và chọn tối đa 5 đề cử ở mỗi hạng mục. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 2.000 lượt bình chọn dành cho hơn 150 ứng viên là các VĐV, HLV và đội tuyển tiêu biểu. Lượng tham gia tăng đều qua từng tuần cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân, tập thể trong năm qua.

Bình chọn VĐV, HLV yêu thích 2025

Mỗi lượt bình chọn, độc giả có cơ hội nhận quà là giày thể thao từ các thương hiệu như Puma, Xtep, Goya thông qua hình thức quay số may mắn. Mã số dự thưởng sẽ được gửi qua email ngay sau khi hoàn tất thao tác. Hàng tuần, ban tổ chức thực hiện quay số ngẫu nhiên để chọn hai người trúng giải, kết quả được công bố trực tiếp trên website chương trình.

Căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất và hợp lệ, ban tổ chức sẽ chọn ra: VĐV tiêu biểu được yêu thích (số lượng 5), Đội tuyển tiêu biểu được yêu thích (số lượng 3), HLV được yêu thích (số lượng 3), VĐV thể thao người khuyết tật được yêu thích (số lượng 3) và HLV thể thao người khuyết tật được yêu thích (số lượng 3).

Giao diện bình chọn "VĐV, HLV yêu thích năm 2025" ngày 27/2. Ảnh chụp màn hình

"Trong tuần cuối, mỗi lượt vote đều có giá trị rất lớn. Chúng tôi mong độc giả tiếp tục đồng hành, dành lá phiếu cho các đề cử mình yêu mến để sự ghi nhận của cộng đồng trở thành nguồn động lực cho thể thao nước nhà", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sau khi cổng bình chọn đóng, kết quả sẽ được tổng hợp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ trao thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, do Trung tâm Thông tin - Truyền thông thể dục thể thao phối hợp FPT Online tổ chức.

Hải Long