Tuần cuối bình chọn sơ loại Vietnam Game Awards 2025

Độc giả có thể bình chọn cho các đề cử từ hơn 20 hạng mục của vòng Sơ loại Vietnam Game Awards 2025, đến hết ngày 10/4.

2025 là năm đầu tiên Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards có lượt bình chọn cán mốc 100.000 nhanh nhất trong ba năm, chỉ sau 5 ngày mở cổng. Hiện giải thưởng đã thu hút hơn 700.000 lượt vote, gần bằng tổng số vote của cả hai vòng Sơ loại và Chung kết năm 2024. Điều này cho thấy sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng game với các đề cử năm nay.

Đến hết ngày 10/4, độc giả có thể tiếp tục bình chọn cho đề cử yêu thích ở 23 hạng mục giải thưởng thuộc 4 nội dung chính: The Golden Galaxy dành cho game phát hành tại Việt Nam; The Golden Sun dành cho game Việt; The Golden Star thuộc lĩnh vực thể thao điện tử; và The Golden Gear với đề cử sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game.

Năm nay, cuộc tranh đấu kịch tính nhất với lượng vote tăng "khủng" cùng khoảng cách sít sao diễn ra ở hạng mục Nhà phát hành game xuất sắc. Hiện hai đối thủ VTC và Gamota đang dẫn đầu với gần 100.000 bình chọn mỗi bên.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trao giải Nhà phát hành game xuất sắc cho VNGGames và Gamota tại Vietnam Game Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải thưởng Game vượt thời gian cũng kịch tính không kém khi có đến 5 đối thủ nặng ký cùng tranh chức vô địch. Trong đó, Audition - Nhịp điệu cuộc sống vẫn chứng minh sức hút với cộng đồng game thủ dù đã ra mắt cách đây 20 năm, dẫn đầu với hơn 11.000 lượt bình chọn, chiếm 25% tổng vote.

Hạng mục mới năm nay Nhân vật game được yêu thích nhất, chứng kiến màn lội ngược vòng ngoạn mục của nhân vật Yasuo với gần 18.000 bình chọn. Trước đó, "gương mặt quốc dân" của game Liên minh huyền thoại tưởng chừng không đủ sức cạnh tranh với đối thủ trontimPT của game Play Together.

Đại diện Battle Teams 2 - Truy Kích PC nhận giải Cộng đồng thể thao điện tử được yêu thích nhất tại Giải thưởng Game Việt Nam 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau vòng Sơ loại, dựa trên 50% bình chọn của độc giả VnExpress và 50% điểm chuyên gia, 5 đề cử có điểm số cao nhất ở mỗi giải thưởng sẽ được đi tiếp vào vòng Chung kết.

Ở vòng chung kết, diễn ra từ 18/4 đến 15/5, số vote sẽ được tính lại từ đầu. Kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục được tính dựa trên 70% điểm đánh giá từ Hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn từ cộng đồng. Lễ trao giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2025 vào hai ngày 24-25/5 tại SECC, quận 7, TP HCM.

Bên cạnh các hạng mục đề cử, Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam Gameverse 2025 còn có các hoạt động khác. Trong đó, cuộc thi Cosplay Contest mở cổng đăng ký đến hết ngày 3/4. Đây là cơ hội để cộng đồng yêu thích hóa trang gửi hồ sơ tham gia, thể hiện khả năng sáng tạo và giao lưu, gặp gỡ những người cùng sở thích.

Chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng GameHub 2025 cũng đang mở nhận đề cử đến hết 14/4 theo hình thức trực tuyến. Các đơn vị, cá nhân tại Việt Nam đang phát triển game và có nhu cầu tìm kiếm nhà đầu tư, nhà phát hành hoặc doanh nghiệp đồng hành có thể gửi hồ sơ về chương trình.

Vietnam GameVerse được tổ chức từ năm 2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn quy tụ đông đảo nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư và cộng đồng yêu game tại Việt Nam. Sau hai năm tổ chức, Vietnam GameVerse trở lại với diện mạo mới.

Địa điểm tổ chức mới - SECC giúp nâng cấp không gian, tăng quy mô với kỳ vọng hút khoảng 50.000 người tham gia. Sự kiện do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress và Công ty FPT Online đồng tổ chức. Ban tổ chức mong muốn sự kiện tạo ra những tác động tích cực tới sự phát triển của ngành công nghiệp game Việt Nam, đồng thời nhận sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của cơ quan quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực.

Thy An