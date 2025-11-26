Tư lệnh Sudan kêu gọi ông Trump giúp chấm dứt nội chiến

Tổng tư lệnh quân đội Sudan al-Burhan kêu gọi Tổng thống Trump hành động, giúp chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn hai năm ở quốc gia Bắc Phi.

"Người dân Sudan đang trông chờ Mỹ thực hiện bước đi tiếp theo là hợp tác với chúng tôi, dựa trên sự chân thành của Tổng thống Donald Trump, và những bên trong khu vực thực sự mong muốn hòa bình để chấm dứt cuộc chiến này", Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo thực tế ở nước này, viết trong bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal hôm nay.

Ông al-Burhan mô tả Tổng thống Trump là một lãnh đạo thẳng thắn và hành động quyết đoán.

"Nhiều người dân Sudan tin ông Trump sẵn sàng đối đầu với những yếu tố từ ngoài đang khiến nỗi đau của chúng tôi kéo dài", ông Burhan tiếp tục, ám chỉ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bên được cho là đang hậu thuẫn Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) trong nội chiến ở Sudan.

RSF là tổ chức bán quân sự đang tranh giành quyền lực với Quân đội Sudan (SAF) do tướng al-Burhan lãnh đạo, dù hai bên từng hợp tác để lật đổ chính phủ chuyển tiếp do thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu hồi năm 2021. SAF cáo buộc UAE cung cấp vũ khí và lính đánh thuê cho RSF, song Abu Dhabi bác bỏ.

Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan tại thành phố Port Sudan hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Căng thẳng âm ỉ giữa SAF và RSF bùng phát thành cuộc chiến tổng lực hồi tháng 4/2023. Chiến sự đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 12 triệu người mất nhà cửa và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Sudan.

Tổng thống Trump tuần trước lần đầu thể hiện sự quan tâm đến xung đột ở quốc gia Bắc Phi, tuyên bố sẽ bắt đầu nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Sudan, sau khi Thái tử Arab Saudi Mohammed Bin Salman đề nghị ông hỗ trợ giải quyết xung đột này.

Các nỗ lực đàm phán đến nay vẫn chưa thể đem lại thỏa thuận ngừng bắn. Nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Arab Saudi, Ai Cập và UAE đã chuyển một đề xuất đình chiến cho SAF và RSF. RSF chấp thuận nội dung văn bản trong khi chính quyền ông al-Burhan bác bỏ, gọi đây là đề xuất "tệ nhất từ trước đến nay".

Cả hai phe đều muốn giành thắng lợi quân sự quyết định. Quân đội Sudan hiện ở thế bất lợi sau khi để mất thành trì quan trọng cuối cùng tại vùng Darfur vào tay RSF tháng trước. Lực lượng này đang kiểm soát miền bắc, miền trung và miền đông Sudan, trong đó có thủ đô Khartoum, trong khi RSF chiếm khu vực phía tây và cùng đồng minh nắm giữ một phần khu vực Kordofan ở miền nam.

Như Tâm (Theo AFP)