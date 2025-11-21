Tương quan 4 cặp tứ kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress

Bốn cặp tứ kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja ngày 23/11 quy tụ những đội giàu truyền thống và các tân binh gây chú ý từ vòng bảng.

THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình gặp THPT Cầu Giấy (8h-10h)

Á quân mùa 2024 Nguyễn Trãi - Ba Đình đối đầu Cầu Giấy - đội lần đầu tham dự nhưng đang gây nhiều bất ngờ. Nguyễn Trãi - Ba Đình vào tứ kết sau khi vượt qua Phạm Hồng Thái và Dewey Tây Hồ Tây để dẫn đầu bảng G. Họ là tập thể dày dạn kinh nghiệm, từng về nhì VnExpress Cup Ziaja 2024 và giải giao hữu 2025

THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình là á quân Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2024 - Cup Ziaja và giải giao hữu hai miền tháng 5 năm nay. Ảnh: VYB

Cầu Giấy giành ngôi nhất bảng H khi lần lượt thắng Hà Nội Academy và Thực Nghiệm. Tuy lần đầu dự giải, đây là trường có phong trào bóng rổ học đường nổi bật tại Hà Nội. Với cái nôi là Cầu Giấy Basketball Club, các tuyển thủ học sinh của trường từng tham dự nhiều giải như Cầu Giấy Open Cup.

Trận đấu hứa hẹn là màn so kè giữa khả năng kiểm soát nhịp độ của Nguyễn Trãi - Ba Đình và phong cách chuyển trạng thái nhanh của Cầu Giấy. Đội đi tiếp sẽ gặp đội thắng trong cặp Việt Đức - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

THPT Việt Đức - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (10h-12h)

Trận tứ kết hai sẽ là màn tái đấu nhiều duyên nợ giữa Việt Đức và Nguyễn Bỉnh Khiêm - hai trường từng tham gia nhiều giải đấu học sinh và từng chạm trán nhau. Một trong những lần đối đầu là ở Giải bóng rổ học sinh Hà Nội 2021. Khi đó, Việt Đức là ĐKVĐ nhưng để thua Nguyễn Bỉnh Khiêm (26-31) ngay trận ra quân và bị loại sớm.

THPT Việt Đức từng 7 lần vô địch Hội Khỏe Phù Đổng TP Hà Nội. Ảnh: YVB

Tại vòng bảng Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, Việt Đức đánh bại Đoàn Kết - Hai Bà Trưng bằng lối chơi pressing toàn sân. Chiến thắng này, cùng kết quả thuận lợi ở loạt trận tiếp theo, giúp họ chiếm ngôi đầu bảng E ngay lần đầu dự giải. Trong khi đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm thắng Vinschool Times City, rồi tiếp tục gây sốc khi loại ĐKVĐ Phan Đình Phùng với chiến thắng cách biệt 31-13 tại bảng F. Ấn tượng về họ là một tập thể đồng đều, có khả năng phân phối sức hợp lý ở cả bốn hiệp đấu.

Cặp đấu được chờ đợi không chỉ vì lịch sử đối đầu giữa hai đội, mà còn vì sự trái ngược trong phong cách. Trong khi Việt Đức thường chủ trương chơi tấn công, Nguyễn Bỉnh Khiêm đề cao sự chắc chắn, kỷ luật.

THPT Alpha - THPT Vinschool The Harmony (12h30-14h30)

Trận tứ kết ba là cuộc chạm trán giữa hai đội tân binh. Cùng xuất hiện lần đầu tại Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, Alpha và Vinschool The Harmony gây chú ý khi liên tiếp tạo ra những màn rượt đuổi tỷ số tại nhà thi đấu Warzone Pick & Hoops, trong khuôn khổ bảng C và D.

Alpha ra quân bằng chiến thắng 38-24 trước FPT Tây Hà Nội, nhờ phòng ngự kín kẽ và khả năng tận dụng phản công, rồi tiếp tục thắng đậm Chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ số 43-23. Đội được dẫn dắt bởi thủ quân Phạm Gia Anh Vũ, nhà vô địch Cup các CLB Trẻ toàn quốc NYCC 2025, người giữ vai trò hạt nhân trong cả tấn công lẫn kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Đội tuyển THPT Alpha thể hiện quyết tâm trước một trận đấu ở vòng bảng. Ảnh: VYB

Trên tư cách đội vô địch U18 Vietnam Student Basketball League, Vinschool The Harmony lội ngược dòng ấn tượng trước Ngôi Sao Hoàng Mai, từ chỗ bị dẫn 5-10 đến thắng chung cuộc 26-21. Sau đó, họ thắng tiếp Lê Quý Đôn - Đống Đa với tỷ số 31-20.

Trận đấu nhiều khả năng là màn đua thể lực và tốc độ giữa hai tập thể trẻ. Khả năng điều tiết nhịp độ của Anh Vũ bên phía Alpha và sự bùng nổ của bộ đôi Đỗ Thế Bình - Trần Lưu Tường Minh bên phía Harmony có thể định đoạt kết quả. Đội thắng cặp đấu này sẽ gặp Nguyễn Tất Thành hoặc Lý Thái Tổ.

THPT Nguyễn Tất Thành - THPT Lý Thái Tổ (14h30-16h30)

Trận tứ kết cuối cùng sẽ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja. Nguyễn Tất Thành từng về thứ ba mùa 2024. Đó là nền tảng để họ xây dựng một tập thể kỷ luật. Minh chứng là đội bóng này luôn tới sớm để chuẩn bị với một thái độ nghiêm túc cho từng trận đấu.

Điều này đóng vai trò không nhỏ để Nguyễn Tất Thành lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Minh Khai rồi thắng nghẹt thở trước Marie Curie - nhà vô địch Giải giao hữu bóng rổ Trẻ VnExpress hồi tháng 5 với tỷ số 36-34.

THPT Nguyễn Tất Thành vui mừng khi đánh bại THPT Marie Curie - nhà vô địch Giải giao hữu Bóng rổ Trẻ - Cúp Ziaja. Ảnh: YVB

Trong khi đó, Lý Thái Tổ được xử thắng Tây Hồ ở trận ra quân nhưng phải căng mình đến những giây cuối mới vượt qua Kim Liên 28-26 để chiếm đỉnh bảng B. Tháng 8/2025, ở vòng bảng giải Bóng rổ HSSV New Generation Hoops 2025, Lý Thái Tổ từng đánh bại Nguyễn Tất Thành rồi sau đó đăng quang. Vì thế, Nguyễn Tất Thành đang rất quan tâm trong lần tái đấu này.

Trận đấu hứa hẹn là màn đối đầu giữa hai phong cách: chặt chẽ, kỷ luật của Nguyễn Tất Thành và khả năng chịu áp lực tốt của Lý Thái Tổ. Trong khi Nguyễn Tất Thành dày dạn kinh nghiệm, Lý Thái Tổ lại đang có phong độ cao

Từ vòng tứ kết, ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long