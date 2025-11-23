Tứ kết nam 4: Nguyễn Tất Thành 50–42 Lý Thái Tổ

Hà NộiTHPT Nguyễn Tất Thành đánh bại THPT Lý Thái Tổ 50-42 để trở thành đội cuối cùng vào bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Trực tiếp: Tứ kết 4 Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Trận đấu sẽ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja. Nguyễn Tất Thành từng về thứ ba mùa 2024. Đó là nền tảng để họ xây dựng một tập thể kỷ luật. Minh chứng là đội bóng này luôn tới sớm để chuẩn bị với một thái độ nghiêm túc cho từng trận đấu.

Điều này đóng vai trò không nhỏ để Nguyễn Tất Thành lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Minh Khai rồi thắng nghẹt thở trước Marie Curie - nhà vô địch Giải giao hữu bóng rổ Trẻ VnExpress hồi tháng 5 với tỷ số 36-34.

Trong khi đó, Lý Thái Tổ được xử thắng Tây Hồ ở trận ra quân nhưng phải căng mình đến những giây cuối mới vượt qua Kim Liên 28-26 để chiếm đỉnh bảng B. Tháng 8/2025, ở vòng bảng giải Bóng rổ HSSV New Generation Hoops 2025, Lý Thái Tổ từng đánh bại Nguyễn Tất Thành rồi sau đó đăng quang. Vì thế, Nguyễn Tất Thành đang rất quan tâm trong lần tái đấu này.

Trận đấu hứa hẹn là màn đối đầu giữa hai phong cách: chặt chẽ, kỷ luật của Nguyễn Tất Thành và khả năng chịu áp lực tốt của Lý Thái Tổ. Trong khi Nguyễn Tất Thành dày dạn kinh nghiệm, Lý Thái Tổ lại đang có phong độ cao

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Vòng bảng bắt đầu từ 31/10, với sự tham gia của 36 đội bóng, gồm 24 đội nam chia thành 8 bảng và 12 đội nữ chia thành bốn bảng, đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất mỗi bảng vào tứ kết (nội dung nam) và bán kết (nội dung nữ).

Đồng hành cùng giải là thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), do công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và tập đoàn Dược Mỹ phẩm Châu Âu (EUPC) phân phối tại Việt Nam.

Lan Anh