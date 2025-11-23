Tứ kết nam 1: Nguyễn Trãi - Ba Đình 42–59 Cầu Giấy

Hà NộiTHPT Cầu Giấy thắng THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 59-42 ở trận tứ kết đầu tiên của Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, sáng 23/11.

Á quân mùa 2024 Nguyễn Trãi - Ba Đình đối đầu Cầu Giấy - đội lần đầu tham dự nhưng đang gây nhiều bất ngờ. Nguyễn Trãi - Ba Đình vào tứ kết sau khi vượt qua Phạm Hồng Thái và Dewey Tây Hồ Tây để dẫn đầu bảng G. Họ là tập thể dày dạn kinh nghiệm, từng về nhì VnExpress Cup Ziaja 2024 và giải giao hữu 2025

Cầu Giấy giành ngôi nhất bảng H khi lần lượt thắng Hà Nội Academy và Thực Nghiệm. Tuy lần đầu dự giải, đây là trường có phong trào bóng rổ học đường nổi bật tại Hà Nội. Với cái nôi là Cầu Giấy Basketball Club, các tuyển thủ học sinh của trường từng tham dự nhiều giải như Cầu Giấy Open Cup.

Trận đấu hứa hẹn là màn so kè giữa khả năng kiểm soát nhịp độ của Nguyễn Trãi - Ba Đình và phong cách chuyển trạng thái nhanh của Cầu Giấy. Đội đi tiếp sẽ gặp đội thắng trong cặp Việt Đức - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải nằm trong đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Vòng bảng bắt đầu từ 31/10, với sự tham gia của 36 đội bóng, gồm 24 đội nam chia thành 8 bảng và 12 đội nữ chia thành bốn bảng, đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất mỗi bảng vào tứ kết (nội dung nam) và bán kết (nội dung nữ).

Đồng hành cùng giải là thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), do công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và tập đoàn Dược Mỹ phẩm Châu Âu (EUPC) phân phối tại Việt Nam.

Lan Anh