Tứ kết nam Giải bóng rổ Trẻ VnExpress diễn ra ngày 23/11

Bốn cặp đấu tứ kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja sẽ bắt đầu sáng 23/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, trực tiếp trên VnExpress.

Tám đội tuyển THPT góp mặt gồm Nguyễn Tất Thành, Lý Thái Tổ, Alpha, Vinschool The Harmony, Việt Đức, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi - Ba Đình và Cầu Giấy. Các trận dự kiến đánh từ 8h đến 16h30, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng.

VĐV THPT Alpha (áo tím) thực hiện pha ném bóng trong một trận vòng bảng. Ảnh: VYB

Trận mở màn sẽ là màn so tài giữa Nguyễn Trãi - Ba Đình, nhất bảng G, và Cầu Giấy, nhất bảng H. Lúc 10h, Việt Đức, nhất bảng E, gặp Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhất bảng F. Buổi chiều, Alpha, nhất bảng C, đối đầu Vinschool The Harmony, nhất bảng D, từ 12h30 đến 14h30. Cuối ngày, Nguyễn Tất Thành, nhất bảng A, gặp Lý Thái Tổ, nhất bảng B, lúc 14h30.

Các trận áp dụng thể thức bóng rổ 5x5 theo tiêu chuẩn FIBA 2020, dưới sự giám sát của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Mỗi trận gồm bốn hiệp, với 5 phút đầu giờ trôi và 5 phút cuối dừng giờ. Nếu hòa sau bốn hiệp, hai đội bước vào hiệp phụ dài 5 phút.

Ban tổ chức bố trí lịch thi đấu nhằm tạo điều kiện cho các đội khởi động và làm quen sân, đồng thời thuận lợi cho việc sắp xếp trọng tài và nhân sự hậu cần. Các trận mở cửa tự do để học sinh, phụ huynh và người hâm mộ tới cổ vũ. Đội thắng mỗi cặp đấu giành quyền vào bán kết ngày 30/11, cùng ngày tổ chức bán kết nội dung nữ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết nội dung nam diễn ra ngày mai. Ảnh: VYB

Tổng giải thưởng mùa giải năm nay hơn 100 triệu đồng, chia đều cho hai nội dung. Đội vô địch nhận 15 triệu đồng, á quân 10 triệu, đội về ba 7 triệu và cầu thủ xuất sắc nhất giải nhận 5 triệu, kèm Cup, cờ, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Từ vòng tứ kết, ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long