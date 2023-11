Truyền thông Arab lo Iraq tự tin thái quá trước Việt Nam

Theo trang báo Arab Winwin, chiến thắng đậm trước Indonesia có thể là bẫy, khiến Iraq lầm tưởng sẽ đè bẹp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại World Cup 2026.

"Vấn đề với Iraq là cầu thủ có thể tự tin thái quá khi nhập cuộc gặp Việt Nam, sau khi vùi dập Indonesia", tác giả Salam Al-Manaseer viết trên Winwin. "Bởi Việt Nam hoàn toàn khác Indonesia, nhờ lối chơi có tổ chức và thiên về tấn công hơn. Trận thắng Indonesia có thể là cái bẫy với chính Iraq".

Cầu thủ Iraq Ali Jassim (trái) tập làm quen sân Mỹ Đình, Hà Nội chiều tối 20/11/2023. Ảnh: Hiếu Lương

Al-Manaseer khuyên HLV Jesus Casas nên thay đổi chiến thuật ở Mỹ Đình, bằng cách chú trọng phòng ngự hơn. "Iraq cần trụ vững qua những phút đầu tiên, trước khi nghĩ tới việc tấn công", bài viết có đoạn.

Iraq thắng Indonesia 5-1 tại Basra ở trận ra quân bảng F, trong khi Việt Nam hạ Philippines 2-0 ở Manila. Theo bảng FIFA, Việt Nam đang hơn Indonesia tới 51 bậc, còn Iraq đứng trên thầy trò Philippe Troussier 26 bậc. Trận đấu tại Mỹ Đình hôm nay sẽ xác định đội nào đứng đầu bảng cho tới tháng 3/2024, khi hai lượt trận kế tiếp mới diễn ra.

HLV Casas trước trận cũng khen ngợi lối chơi có tổ chức của Việt Nam. Báo Al Arab dẫn lời HLV người Tây Ban Nha cho rằng sức mạnh của chủ nhà là "khả năng triển khai bóng từ dưới lên, bên cạnh kỹ thuật của các cầu thủ".

"Cái bẫy" mà Al-Manaseer nhắc tới chỉ là một trong ba thách thức Iraq phải đối mặt ở Hà Nội. Ký giả của tờ báo Arab còn cho rằng thời tiết và điểm yếu hàng thủ Iraq cũng sẽ là vấn đề với đội khách.

Dù cầu thủ và HLV Iraq nói rằng thời tiết ở Hà Nội không phải vấn đề, truyền thông của họ vẫn lo ngại. Nền nhiệt ban ngày ở Hà Nội hôm nay khoảng 27 đến 28 độ C, tối và đêm có thể xuống 17 đến 18 độ. Trời Hà Nội hôm nay vì thế ấm hơn so với Baghdad, khi thủ đô Iraq đang có nhiệt độ khoảng 13 độ C.

Ở hàng thủ, Iraq đang thiếu trung vệ cao 1,88 m Saad Natiq vì chấn thương. Cầu thủ có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển tám năm, và thường chắc suất đá chính. Do vắng Natiq, HLV Casas phải đẩy hậu vệ trái Ali Adnan vào giữa chơi như trung vệ. Hàng thủ chắp vá của Iraq có thể là điểm yếu của họ trong trận này.

Hoàng An