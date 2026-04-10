Trường Giang lần thứ tư liên tiếp đồng hành Kun runners Huế

Nghệ sĩ Trường Giang cùng dàn KOL góp mặt tại Kun Marathon Huế 2026, đồng hành 2.500 VĐV nhí tham gia đường chạy và các hoạt động trải nghiệm bảo vệ môi trường.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Trường Giang tham gia sân chơi dành cho trẻ em tại cố đô. Từ lần đầu tham gia năm 2023, nam nghệ sĩ luôn mang đến hình ảnh gần gũi khi trực tiếp giao lưu, hỗ trợ các em nhỏ trong suốt hành trình chạy. Trên đường đua, anh thường xuyên động viên, hướng dẫn và đồng hành cùng các VĐV nhí hoàn thành thử thách.

Nghệ sĩ Trường Giang giao lưu cùng các Kun runner TP HCM hồi tháng Ba năm nay. Ảnh: VnExpress Marathon

Chương trình năm nay triển khai với thông điệp "Cùng Kun bảo vệ muôn loài". Nội dung lồng ghép yếu tố giáo dục môi trường vào trải nghiệm vận động, giúp trẻ hình thành nhận thức về thiên nhiên và bảo vệ động vật. Thông qua những trò chơi tương tác trực quan như "Mang trứng về tổ", "Làm sạch đại dương", "Giải cứu rừng xanh" hay "Cho bạn thú ăn", các em có cơ hội tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và dễ hiểu.

Tại sự kiện ở TP HCM hồi tháng 3, Trường Giang chia sẻ rằng việc giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên cần được thực hiện từ sớm thông qua trải nghiệm thực tế. Theo anh, những hành động đơn giản như chăm sóc vật nuôi hay giữ gìn môi trường sống sẽ góp phần hình thành nhân cách tích cực cho trẻ trong giai đoạn phát triển.

Kun Marathon Huế 2026 tiếp tục diễn ra tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn. Tại đây, các Kun runner sẽ chinh phục cung đường dài gần 1km với nhiều thử thách vận động phù hợp thể lực. Sau khi hoàn thành đường chạy, mỗi em sẽ nhận huy chương vinh danh nỗ lực cá nhân.

Các em nhỏ tham gia đường chạy Kun Marathon TP HCM hồi tháng Ba. Ảnh: VnExpress Marathon

Sau nhiều mùa giải nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, ban tổ chức quyết định nâng quy mô sự kiện năm nay lên 2.500 VĐV, tăng thêm 500 suất so với các năm trước. Cổng đăng ký chính thức mở từ 15h hôm nay (10/4) trên website chương trình.

Bên cạnh Trường Giang, sự kiện còn quy tụ dàn KOL được các bạn nhỏ yêu mến như: VĐV tâng bóng nghệ thuật Việt Anh và Cấn Minh Đức, ca sĩ - diễn viên Ali Thục Phương, cùng các nhà sáng tạo nội dung Mèo Simmy và Mike Đen.

Huế là chặng thứ hai của Kun Marathon trong năm 2026. Với mô hình kết hợp hiệu quả giữa thể thao và giáo dục, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương khác như Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang... trong thời gian tới.

Hoàng Đan