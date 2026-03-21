Trường Giang: 'Kun Marathon dạy trẻ em sống yêu thương'

Kun Marathon 2026 ý nghĩa hơn khi lồng ghép bài học bảo vệ môi trường qua hoạt động tương tác với động vật, theo nghệ sĩ Trường Giang.

Sáng 21/3, nghệ sĩ Trường Giang cùng 2.500 em nhỏ tham gia Kun Marathon TP HCM. Bên cạnh cuộc đua 1 km quen thuộc, giải lần đầu lồng ghép hoạt động giáo dục về tình yêu thiên nhiên và bảo vệ động vật.

Sau khi hoàn thành đường đua, 2.500 em nhỏ tập hợp về sân khấu, tham gia hoạt động "fan meeting muôn loài". Các bé được nhân viên vườn thú hướng dẫn cách chăm sóc, hiểu ngôn ngữ. Sau đó, các bé cùng nhiều nghệ sĩ chia nhiều đợt để tương tác với động vật.

Trường Giang chạy cùng những runner 6 tuổi. Ảnh: VnExpress Marathon

Nghệ sĩ Trường Giang cho rằng hoạt động giáo dục về tình yêu muôn loài rất bổ ích khi các em được trực tiếp quan sát, tương tác với các loài động vật. Ở độ tuổi 6-10, các bé đang trong giai đoạn học hỏi mọi thứ. Do đó, việc giáo dục từ những hành động nhỏ như không làm đau chó, mèo trong nhà, không vứt rác bừa bãi... sẽ tác động tích cực đến nhận thức.

"Không chỉ Kun Marathon, Trường Giang hy vọng phụ huynh, nhà trường cũng đồng hành trong việc giáo dục con trẻ, giúp cuộc sống trở nên chan hòa, đầy tình yêu thương", nghệ sĩ nói.

Trường Giang ấn tượng với không khí sôi động và năng lượng của hàng nghìn em nhỏ. Bên cạnh 2.500 runner nhí là hơn 2.500 phụ huynh cùng dậy sớm tham dự sự kiện. Theo anh, đây là kết nối đặc biệt Kun Marathon đã tạo ra cho các gia đình.

Nghệ sĩ cho rằng hoạt động của Kun Marathon cần được mở rộng ra nhiều địa phương khắp cả nước. Anh đề xuất mở rộng nhóm tuổi, không giới hạn trong khoảng 6-10, mà có thể nới rộng ra 5-12 tuổi để có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm thể thao kết hợp giáo dục.

Nghệ sĩ Trường Giang trao huy chương cho các em nhỏ. Ảnh: VnExpress Marathon

Cũng trong sự kiện sáng 21/3, đại diện thương hiệu Kun trao 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên. Số tiền này được dùng để tu sửa chuồng trại, cải thiện môi trường sống cho các loài thú.

Kun Marathon TP HCM mở đầu cho chuỗi sự kiện tại nhiều địa phương trong năm 2026. Qua cung đường 1km với nhiều thử thách, giải giúp trẻ rèn luyện sự tự lập, dạn dĩ và lan tỏa tinh thần thể thao.

Trường Giang nổi tiếng từ vai Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình thực tế và phim điện ảnh Việt. Trong 15 năm làm nghề, Trường Giang từng nhận nhiều giải thưởng như Mai Vàng, Ngôi Sao Xanh.

Hoài Phương