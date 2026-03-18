Trường Giang cùng 2.500 trẻ lan tỏa thông điệp bảo vệ muôn loài

TP HCMNghệ sĩ Trường Giang cùng nhiều KOL sẽ đồng hành Kun Marathon ở Thảo Cầm Viên ngày 21/3 để lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật cho trẻ.

Kun Marathon TP HCM 2026 mang chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài", kết hợp giữa vận động thể thao và hoạt động giáo dục. Nghệ sĩ Trường Giang cùng dàn khách mời sẽ trực tiếp giao lưu, khơi gợi lòng trắc ẩn và tình yêu động vật cho các runner nhí từ 6 đến 10 tuổi. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ giúp các em nhỏ hình thành trách nhiệm với môi trường sống ngay từ nhỏ.

Nghệ sĩ Trường Giang giao lưu cùng runner nhí tại Kun Marathon Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Các em nhỏ sẽ được giới thiệu với các cá thể động vật tại Thảo Cầm Viên, hiểu tầm quan trọng và mức độ cần được bảo tồn của từng loài. Hoạt động được hướng dẫn và giám sát bởi nhân viên vườn thú để đảm bảo an toàn. Ban tổ chức khuyến khích phụ huynh cùng tham gia.

"Chúng tôi mong muốn mỗi em nhỏ sẽ có tinh thần của một chiến binh bảo vệ muôn loài sau khi tham gia hoạt động ý nghĩa này. Bên cạnh vận động, việc giáo dục ý thức bảo vệ động vật, môi trường sống cho trẻ 6-10 tuổi là cần thiết", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài hoạt động giao lưu, 2.500 trẻ em còn có cơ hội tham gia các trò chơi theo chủ đề bảo vệ động vật như Bé cho thú ăn, Sứ mệnh đại dương xanh, Dũng sĩ mang trứng về tổ, Đưa muôn loài về nhà.

Dàn runner nhí khởi động trước khi chạy tại Kun Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Song song với chuỗi hoạt động giáo dục này, sự kiện chính Kun Marathon sẽ diễn ra vào 6h30 sáng 21/3. 2.500 runner nhí sẽ chinh phục đường chạy dài 1 km được bố trí các chướng ngại vật phù hợp thể lực. Các em được trao huy chương sau khi hoàn thành.

Trước đó, thương hiệu Kun tuyên bố đóng góp 200 triệu đồng cho Thảo Cầm Viên để hỗ trợ tu sửa chuồng trại, cải thiện môi trường sống cho động vật.

Năm nay, Kun Marathon ghi nhận quy mô tham dự lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM với 2.500 suất, tăng 500 suất so với năm 2024. Sự kiện mở màn cho chuỗi giải trong năm 2026, dự kiến đi qua 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Thy An