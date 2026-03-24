Trường Đại học Việt Đức mở ngành quản trị số, kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Việt Đức bổ sung ngành Quản trị số và Kinh doanh quốc tế trong nhóm đào tạo kinh tế (BDE), bên cạnh chương trình thạc sĩ Tài chính và Kinh tế Toàn cầu (GFE).

Theo đại diện trường Đại học Việt Đức (VGU), ngành Quản trị số và Kinh doanh quốc tế (BDE) ra đời trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC).

Trường cũng đồng thời đẩy mạnh chương trình thạc sĩ Tài chính và Kinh tế học toàn cầu (GFE) nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tài chính chất lượng cao cho tương lai. Sinh viên ra trường sẽ có khả năng phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ và vận hành hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Theo TS Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức (VGU), việc phát triển chương trình mới không đơn thuần là mở rộng quy mô đào tạo, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái gắn với nhu cầu thị trường, trong đó nhân lực không chỉ tập trung vào tài chính truyền thống mà còn mở rộng sang công nghệ và quản trị.

Trong đó, chương trình cử nhân Quản trị số và kinh doanh quốc tế (BDE) hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Neu-Ulm tại Đức. Chương trình được xây dựng dựa trên ba nội dung trụ cột bao gồm quản trị số, kinh doanh quốc tế và phân tích định lượng, nhằm trang bị cho sinh viên năng lực ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động kinh doanh, đồng thời thích ứng hiệu quả với môi trường đa quốc gia. Bên cạnh nền tảng học thuật, sinh viên có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng, thực tập tại doanh nghiệp và tiếp cận môi trường làm việc quốc tế, qua đó phát triển toàn diện năng lực chuyên môn và tư duy toàn cầu.

Sinh viên tại trường Đại học Việt Đức trong một buổi học nhóm. Ảnh: VGU

Theo TS. Lê Minh Hạnh, Điều phối viên học thuật ngành, điểm nhấn quan trọng của chương trình là việc tích hợp các học phần về thống kê, kinh tế học và phân tích dữ liệu, qua đó trang bị cho sinh viên nền tảng vững chắc về phân tích định lượng và ra quyết định dựa trên dữ liệu - một năng lực ngày càng đóng vai trò then chốt trong quản trị hiện đại.

Ở bậc thạc sĩ, chương trình Tài chính và Kinh tế học toàn cầu (GFE) được triển khai trên cơ sở hợp tác với Đại học Goethe Frankfurt (Đức), tập trung đào tạo lực lượng nhân sự cốt lõi cho lĩnh vực tài chính và phân tích kinh tế. TS. Lê Văn Hà, Điều phối viên học thuật ngành khẳng định "Chương trình Tài chính và Kinh tế học toàn cầu (GFE) được thiết kế nhằm trang bị cho học viên năng lực phân tích chuyên sâu và chuyên nghiệp về thị trường tài chính và các vấn đề kinh tế toàn cầu, dựa trên nền tảng vững chắc về tài chính, kinh tế học, kinh tế lượng, khoa học dữ liệu và lập trình".

Một góc khuôn viên trường. Ảnh: VGU

Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo hiện đại trong môi trường quốc tế, với đội ngũ giảng viên là các giáo sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn tại các tổ chức tài chính - kinh tế. Đặc biệt, học viên có cơ hội tham gia trao đổi học thuật tại Trung tâm tài chính Châu Âu - thành phố Frankfurt (Đức), qua đó nâng cao hiểu biết về sự vận hành của thị trường vốn, chính sách tiền tệ và kinh tế toàn cầu.

Trường Đại học Việt Đức (VGU) có mạng lưới doanh nghiệp Đức và quốc tế đa dạng giúp sinh viên tăng cơ hội tìm kiếm việc làm tại doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài chính; Công ty công nghệ và fintech; Cơ quan quản lý và hoạch định chính sách.

Các học viên thạc sĩ tại trường. Ảnh: VGU

Trường hiện có khoảng 4.500 sinh viên đến từ 17 quốc gia. Theo khảo sát năm 2023, 97% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp, trong đó 82% làm việc đúng hoặc liên quan đến ngành học.

Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tuyển sinh hơn 1.000 sinh viên thông qua 5 phương thức xét tuyển, bao gồm: kết quả bài thi TestAS, học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng, và các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT.

Đối với chương trình thạc sĩ, ứng viên được xét tuyển kết hợp với hình thức thi đầu vào.

Thí sinh cần đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, chẳng hạn như có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc tương đương), hoặc đạt yêu cầu trong bài kiểm tra tiếng Anh do trường tổ chức.

Thái Anh