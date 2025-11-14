Trung ương yêu cầu thay ngay cán bộ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ

Trung ương yêu cầu thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp, có sai phạm và các trường hợp cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ.

Ngày 12/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ký ban hành kết luận 210 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thời gian tới. Trong đó, các cơ quan được đề nghị triển khai nghiêm các quy định mới, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với sản phẩm cụ thể; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong nhân dân; thực hiện đúng chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống.

Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được thực hiện đồng bộ, đi đôi với phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Kết luận yêu cầu coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Trung ương lưu ý tiếp tục thực hiện quyết liệt việc bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra không phải người địa phương. Đồng thời, các cơ quan nghiên cứu bố trí chức danh người đứng đầu lĩnh vực kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải người địa phương.

Cùng với việc đấu tranh chống hành vi chạy chức, chạy quyền, Trung ương nhấn mạnh yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, sai phạm và cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả thực hiện nhiệm vụ yếu kém, không chờ hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, ngày 5/11/2025. Ảnh: Phạm Thắng

Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài sẽ được triển khai, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và tư sẽ được nghiên cứu xây dựng.

Các cơ quan được giao hoàn thiện vị trí việc làm để xác định tổng biên chế hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031. Số lượng cấp phó sẽ được sắp xếp phù hợp, bảo đảm đến hết năm 2030 thực hiện đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đào tạo bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản trị để đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Chế độ tiền lương, phụ cấp sẽ được cải cách theo thực tiễn.

Các cơ quan hoàn thành sắp xếp đầu mối bên trong

Theo kết luận, các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương sẽ thực sự là hạt nhân trí tuệ, bộ tổng tham mưu, đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp công lập, hai viện hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ, trường học, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước sẽ được sắp xếp theo định hướng của Trung ương. Các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có cơ chế thúc đẩy mạnh mẽ tự chủ tài chính; tổ chức bên trong các cơ quan tiếp tục được tinh gọn.

Trung ương yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp lại đầu mối bên trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; sắp xếp các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh theo các kết luận của Trung ương, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở và lập tổ chức đảng tương ứng phù hợp. Các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ sắp xếp để phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số sẽ được triển khai song song với phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Dữ liệu sẽ được liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; dữ liệu dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp được kết nối, cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương.

Trung ương yêu cầu tập trung cao nhất các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm phát triển nhanh và bền vững. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp và liên thông ba cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã) phải được làm rõ theo từng lĩnh vực.

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần tiếp tục được hoàn thiện. Chính phủ tập trung cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hiệu quả; phân cấp, phân quyền đi kèm kiểm soát; xóa bỏ cơ chế "xin - cho", tăng trách nhiệm người đứng đầu.

Cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng với bộ, ngành và chính quyền địa phương; giữa người đứng đầu bộ, ngành với địa phương; giữa các cấp chính quyền và giữa ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn sẽ được hoàn thiện. Mục tiêu là Trung ương tăng cường quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, thống nhất, giữ vai trò kiến tạo và giám sát; còn địa phương quyết, địa phương làm và chịu trách nhiệm.

Toàn bộ thủ tục hành chính không cần thiết sẽ bị cắt giảm, cùng với chuẩn hóa và số hóa hồ sơ, bảo đảm dễ làm, dễ kiểm tra và dễ giám sát.

Vũ Tuân