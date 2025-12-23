Trung ương thông qua nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 14

Trung ương thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, trình Đại hội Đảng 14 quyết định.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 23/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sau hai ngày làm việc, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình với "sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt". Các Ủy viên Trung ương "đã thể hiện sự tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học, với tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên trước Đảng, nhân dân và đất nước".

Trung ương đã "thảo luận sôi nổi, kỹ lưỡng và nhất trí thông qua" Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về các Văn kiện trình Đại hội 14, đặc biệt là Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Đồng thời, Trung ương thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội 14. Trung ương cũng biểu quyết thông qua "với số phiếu tập trung cao" nhân sự giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 23/12. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Trung ương thảo luận kỹ nội dung, công việc chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng.

Trước đó trong ngày làm việc hôm qua, Trung ương họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa 14 quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận và cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, gồm Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025 và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 15, sáng 23/12. Ảnh: TTXVN

Vũ Tuân