Trung tâm thương mại, siêu thị đông khách đến đêm

Hà NộiSát giờ đóng cửa đêm qua (26 tháng Chạp), nhiều trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Nội đông nghịt khách mua sắm.

Gần 21h tối 13/2, cổng phía đường Lạc Long Quân của Lotte West Lake vẫn có rất đông khách đổ đến trung tâm thương mại này. Các bãi đỗ xe máy, ôtô của tổ hợp này kín đặc xe.

Phía bên trong, các gian hàng thời trang, giầy dép như Uniqlo, Zara, Gap, Muji, Pull&Bear, Puma, Nike, Footlocker, Pedro... cũng tấp nập khách hàng mua sắm. Tại cửa hàng Uniqlo, khu vực thử đồ gần như lúc nào cũng kín khách.

Khu vực thanh toán của Uniqlo tại Lotte West Lake vẫn kín khách lúc gần 22h ngày 13/2. Ảnh: Anh Tú

Dù sát giờ đóng cửa - lúc gần 22h, khu vực thu ngân của hãng thời trang Nhật Bản vẫn có hàng chục khách chờ thanh toán bằng tại quầy (theo cách truyền thống) và 8 máy tính tiền tự động. Một nhân viên của Uniqlo tại khu vực này nói rằng "lượng khách hàng đến mua sắm tối 13/2 tăng đột biến so với những ngày trước".

Anh Ngọc Quân, trú tại phường Tây Hồ cho biết vừa được nghỉ làm từ chiều nên tối 13/2 mới có thời gian tranh thủ đưa vợ và hai con đi sắm Tết. Anh chọn mua sắm trong trung tâm thương mại vì tập trung nhiều thương hiệu, có sẵn chỗ đậu xe, không phải lo tắc đường, thay vì lòng vòng qua nhiều cửa hàng trong phố. Trong khi đó, một số gia đình trẻ cũng tranh thủ thời gian để mua hàng trong ngày 13, 14/2 trước rời Hà Nội, trở về quê nghỉ Tết từ Chủ nhật.

Không chỉ các gian hàng thời trang, các gian hàng mỹ phẩm, đồ trang sức ở trung tâm thương mại cũng hút khách bởi sát Valentine. Đây là những mặt hàng được các bạn trẻ ưu chuộng dịp lễ Tình nhân này.

Tại Hà Nội, nhiều trung tâm thương mại khác như GO! Thăng Long, Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông hay các siêu thị lớn khác của WinMart cũng kín khách tối 13/2. Tương tự dịp cận Tết những năm trước, khu vực bán bánh kẹo, các loại hạt, mứt tối qua cũng tập trung đông khách hàng nhất ở GO! Thăng Long. Gần đến giờ nghỉ, hàng trăm khách hàng vẫn chờ để thanh toán tại trung tâm mua sắm này.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng dịp cao điểm Tết, chuỗi GO! cũng đã kéo dài thời gian hoạt động mỗi ngày. Từ 6/2 - 15/2, các trung tâm thương mại của Central Retail mở cửa từ 7h và đóng cửa vào 23h (muộn hơn 1 tiếng so với thông thường). Ngày 29 Tết, họ vẫn bán hàng để 12h trưa và chỉ nghỉ ngày Mùng 1 Tết. Chuỗi này sẽ tiếp tục hoạt động ngay từ sáng Mùng 2 Tết.

Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi Winmart, Winmart+ cũng bán hàng đến hết trưa 29 Tết. Tuy nhiên, hệ thống này mở cửa sẽ mở cửa trở lại từ Mùng 4 Tết.

Trong khi đó, phần lớn cơ sở của Aeon hoạt động xuyên Tết. Đơn vị này cho biết các khu vực siêu thị, trung tâm thương mại ở miền Bắc (Aeon Mall Long Biên, Hà Đông, Hải Phòng) mở cửa ngày từ trưa Mùng 1 Tết. Tương tự, hàng loạt trung tâm thương mại Vincom trên cả nước cũng hoạt động xuyên Tết.

Anh Tú