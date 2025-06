Trung tâm Internet Việt Nam đặt mục tiêu IPv6 đạt 90% năm 2030

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC đặt mục tiêu triển khai IPv6 đạt 90% năm 2030, tiến tới sử dụng hoàn toàn vào năm 2032.

Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 31/5.

Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là thực hiện Chiến lược phát triển Trung tâm giai đoạn 2026-2030, gắn với việc bảo đảm vận hành ổn định, an toàn các hệ thống kỹ thuật hạ tầng quan trọng của Internet quốc gia, như hệ thống máy chủ DNS quốc gia, hệ thống Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX. Trong đó, các nền tảng dịch vụ kỹ thuật duy trì cam kết chất lượng dịch vụ SLA 99,9999%, bên cạnh việc phát triển tài nguyên như tên miền, IPv6 vào top thế giới.

Nguyễn Hồng Thắng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Ảnh: VNNIC

"Trung tâm phấn đấu đưa tên miền .vn vào nhóm 20-30 toàn cầu về quy mô, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90% năm 2030, và tiên phong trong triển khai mô hình Internet hoạt động hoàn toàn trên nền IPv6 (IPv6 only)", báo cáo nêu.

IP được hiểu là số nhận dạng hoặc địa chỉ của một thiết bị trên Internet. Trong quá trình sử dụng, các gói tin sẽ được định tuyến và di chuyển từ IP này tới IP kia. Giao thức IPv4 có không gian địa chỉ hơn 4 tỷ, đã được sử dụng hết từ năm 2021, đòi hỏi phải chuyển sang IPv6 với không gian địa chỉ gần như vô hạn.

VNNIC cho biết Việt Nam được đánh giá là một trong những nước đi đầu trong việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ IPv6 ở Việt Nam đạt 65,5%, đứng thứ 8 toàn cầu, thứ hai tại ASEAN, và cao hơn các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trung tâm cũng triển khai thúc đẩy IPv6 For Gov, với 82/85 Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và triển khai kế hoạch IPv6; đào tạo nguồn nhân lực cho việc chuyển đổi IPv6

Năm ngoái, đơn vị này đưa ra lộ trình IPv6 only tại Việt Nam vào năm 2032, tức sẽ sử dụng hoàn toàn IPv6 thay vì vận hành song song với IPv4 như hiện nay.

Ngoài IPv6, Đảng bộ VNNIC đặt ra nhiều nhiệm vụ khác, trong đó có vận hành phòng lab dữ liệu Internet phục vụ khai thác, chia sẻ và phát triển dữ liệu mở, dữ liệu chuyên ngành tài nguyên Internet; và phòng lab công nghệ Internet mới, thử nghiệm, hỗ trợ triển khai các công nghệ mới như IPv6 only, IoT, cloud, DNS hiện đại, định danh số và Internet vạn vật, Internet công nghiệp.

Trung tâm cũng đặt mục tiêu duy trì vị trí số một khu vực ASEAN về tên miền .vn, trong khi 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình, tích hợp xác thực eKYC và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp.

VNNIC nhận nhiệm vụ tham gia, thúc đẩy triển khai các tiêu chuẩn quốc tế về Internet vạn vật, Internet công nghiệp, 5G gắn với IPv6, hỗ trợ chuyển đổi hạ tầng của Việt Nam theo mô hình tương lai của Internet.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam. Ảnh: VNNIC

Kết quả phát triển Internet Việt Nam đến 2025

Tại cuộc họp, Đảng ủy VNNIC cho biết đã tổ chức triển khai Chiến lược phát triển Trung tâm Internet Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và "hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm". Cụ thể, 100% hệ thống kỹ thuật, dịch vụ của VNNIC được quản lý, vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ SLA. Hệ thống DNS ROOT quốc tế được đưa về Việt Nam, hệ thống DNS .vn kết nối VNIX giúp giảm thời gian truy cập tên miền 5-10 lần, không phụ thuộc vào kết nối quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng.

Đơn vị cũng triển khai công nghệ ký số tài nguyên RPKI, xác thực thông tin định tuyến đảm bảo an toàn từ gốc. Theo đó, tỷ lệ ký số tài nguyên Internet Việt Nam tăng trưởng mạnh, từ 9% đầu 2020 lên 96,4%, đứng thứ nhất khu vực ASEAN, thứ ba trong nhóm 30 quốc gia có lượng IP lớn nhất toàn cầu; đảm bảo an toàn Internet, hạ tầng số để phát triển bền vững. Tỷ lệ sự cố về giả mạo, lộ lọt, lừa đảo định tuyến trên mạng Internet Việt Nam năm 2024 giảm 81% so với 2022 và giảm 73% so với năm 2023.

VNNIC cũng phát triển hệ thống đo tốc độ Internet Việt Nam trên website và ứng dụng i-Speed từ 2020. Tính đến hết 2024, ứng dụng đạt 1,1 triệu lượt cài đặt, 1,75 triệu mẫu đo mỗi tháng, tăng 220% so với 2023.

"Các số liệu đánh giá chi tiết được chia sẻ cho các cơ quan quản lý phục vụ công tác quản lý bằng số liệu và chia sẻ cho các doanh nghiệp để kiểm tra tối ưu mạng lưới, thúc đẩy cạnh tranh tăng tốc độ Internet Việt Nam", báo cáo nêu.

Về tên miền, tính đến hết tháng 4, tổng số 656.812 tên miền .vn được duy trì sử dụng. Đây cũng là tên miền mã quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao thứ hai khu vực ASEAN, top 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 40 toàn cầu, tăng sáu bậc so với năm 2020.

Tại Đại hội, bà Lê Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, ghi nhận kết quả của Đảng bộ Trung tâm Internet Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Bà cho rằng việc lựa chọn VNNIC là một trong ba đơn vị tổ chức đại hội điểm của Bộ phản ánh vai trò chiến lược của Trung tâm trong việc đảm bảo vận hành hạ tầng Internet quốc gia, thúc đẩy tiến trình số hóa và gìn giữ chủ quyền số.

Theo bà Giang, VNNIC đã thực hiện hiệu quả sứ mệnh là đầu mối quản lý tài nguyên Internet quốc gia, bảo đảm hệ thống kỹ thuật vận hành ổn định, an toàn liên tục suốt 25 năm qua. Tỷ lệ ký số tài nguyên Internet đạt 96,4%, cao nhất khu vực ASEAN, góp phần quan trọng trong việc giảm rủi ro định tuyến. Ngoài ra, Trung tâm ghi dấu ấn trong việc thúc đẩy triển khai IPv6, mở rộng phổ biến tên miền quốc gia .vn, cũng như chuyển đổi số nội bộ, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng quản trị hiện đại.

Về định hướng nhiệm kỳ mới, bà Giang đưa ra sáu trọng tâm cần ưu tiên. Trong đó có việc giữ vững vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng trong mọi mặt hoạt động; củng cố mô hình tài chính tự chủ bền vững; tăng tốc ứng dụng công nghệ mới như IPv6 only, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật... đồng thời phát triển mạnh mẽ hạ tầng số và hệ sinh thái tài nguyên Internet. Bà khuyến khích Trung tâm theo đuổi tinh thần "Internet for all" (Internet cho mọi người) với các giá trị chủ động, dẫn dắt, đổi mới sáng tạo, cởi mở, bền vững và hiệu quả như một cam kết phát triển lâu dài với cộng đồng và đất nước.

Đại hội kết thúc với sự ra mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ VNNIC khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Hồng Thắng là Bí thư Đảng bộ.

Lưu Quý