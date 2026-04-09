Trung tâm hội nghị hơn 150.000 m2 phục vụ APEC 2027

Trung tâm Hội nghị là địa điểm chính diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC. Tổ hợp có tổng diện tích sàn 152.166 m2, 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổ hợp đủ điều kiện vận hành những sự kiện cấp cao với yêu cầu khắt khe, từ ngoại giao, kinh tế đến văn hóa.
Về thiết kế, Sun Group bắt tay cùng SOM - tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới, để kể về Phú Quốc, nơi đất - nước giao hòa. Công trình lấy ý tưởng chủ đạo đến từ hình ảnh những con sóng không ngừng chuyển động.
Hệ mái với đường cong, ánh sáng và cao độ được xử lý để tạo cảm giác di chuyển liền mạch, tự nhiên.
Sảnh chính cao, với các khoảng sáng lớn. Vật liệu được tiết chế tối đa, chỉ giữ lại những yếu tố nền như đá, kim loại hay đá terrazzo. "Sự giản lược giúp tôn lên tỷ lệ không gian và ánh sáng, tạo nên cảm giác sang trọng một cách tự nhiên, không phô trương", đơn vị thiết kế giải thích.
Trung tâm của công trình là khu triển lãm và hội nghị đa năng có diện tích 11.050 m2. Không gian đáp ứng nhiều loại hình sự kiện khác nhau như triển lãm, hội chợ đến concert hay các sự kiện quy mô lớn.
Hơn 30 phòng hội nghị thiết kế theo hướng tối giản, tạo chú ý cho cuộc họp. Màu sắc theo hướng trung tính, ánh sáng ổn định, vật liệu hạn chế chi tiết.
Ballroom (phòng tiệc) chú trọng cảm xúc. Không gian rộng, không cột, kết hợp cùng hệ ánh sáng và vật liệu cao cấp, phục vụ hoạt động ngoại giao, văn hóa, trình diễn.
Khu vực VIP được tách biệt, mang lại sự riêng tư. Gỗ, kim loại, ánh sáng ấm và các chi tiết thủ công được sử dụng để tạo nên một không gian cao cấp.
Sau các buổi hội nghị, điểm dừng cuối cùng là không gian dinner show với sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Không gian được định hướng sáng tạo bởi Dragone - đơn vị đứng sau nhiều show diễn toàn cầu. Khán giả có thể theo dõi các show nghệ thuật kết hợp công nghệ sân khấu, âm thanh, ánh sáng.
Các chuyên gia kỳ vọng Trung tâm Hội nghị APEC khi hoàn thiện sẽ góp phần thay đổi vị thế của Phú Quốc, biến đảo Ngọc thành điểm đến thường xuyên của các sự kiện MIC quy mô lớn của khu vực, thế giới.
Hoài Phương
Ảnh: Sun Group