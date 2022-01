Trứng 'lạ' hút khách mùa Tết

Trứng gà 2 lòng đỏ, trứng vịt, trứng cút Omega 3 và DHA là những sản phẩm lần đầu có mặt ở thị trường Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2022.

Chị Hằng, một tiểu thương chuyên phân phối trứng ở quận 12 (TP HCM) cho biết, mùa Tết năm nay, ngoài các loại trứng gà vịt thông thường, chị có thêm trứng 2 lòng đỏ. Trứng này được bán với giá 5.000-6.000 đồng một quả (tuỳ loại), cao hơn 1.500-2.000 đồng so với trứng thường.

"Loại này giá cao nhưng cung không đủ cầu. Tôi chỉ giới thiệu trong một tuần đã được khách đặt hàng hết", chị Hằng chia sẻ.

Trứng gà 2 lòng đỏ (bên phải). Ảnh: Hồng Châu

Tương tự, trứng vịt và trứng cút Omega 3 và DHA của Vfood mới ra lò cũng được khách hàng săn lùng cho dịp Tết.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Vĩnh Thành Đạt (VFood) cho biết, công ty mất hơn 1 năm để nghiên cứu và nuôi thử nghiệm trứng cút, trứng vịt Omega 3 và DHA. Đây là sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trứng vịt này có lòng đỏ đậm màu giống trứng lòng đào. Hàm lượng Omega 3 và DHA tăng lên từ 3-5 lần so với trứng thường. Chúng có giá bán từ 36.000-38.000 đồng hộp 6 quả. Còn trứng cút Omega 3 và DHA có giá từ 34.000-39.000 đồng giỏ 20 quả.

"Mỗi ngày, chúng tôi cung ứng ra thị trường vài trăm nghìn trứng. Dù mới ra mắt, sức mua hàng tháng tăng đều 20-30%", ông Thiện nói.

Trứng cút Omega 3 & DHA tại trang trại VFood. Ảnh: Hồng Châu

Lý giải giá trứng cao hơn so với hàng thường, ông Thiện cho rằng, quá trình nuôi và sản xuất trứng dài ngày và phức tạp hơn so với trứng thường. Ngoài ra, chi phí các loại thức ăn đặc biệt về dinh dưỡng cho nhóm này thường cao hơn so với chim, vịt nuôi đẻ thông thường. Ngoài ra, sản phẩm được sử dụng bao bì hộp giấy và giỏ tre thân thiện hơn với môi trường để đóng gói nên chi phí đắt đỏ hơn.

Trong khi đó, với trứng gà 2 lòng đỏ, theo chị Hằng, giá cao vì chúng thuộc dòng quý hiếm. Trong một trăm, chỉ khoảng 10 con gà hoặc vịt đẻ loại trứng này. Để chọn được chúng, người nuôi phải dùng kỹ thuật soi đèn. "Loại này khá hiếm và kỳ công nên số lượng giới hạn. Chỉ vào dịp Tết, tôi mới đặt hàng trang trại để bán cho những khách hàng thân thiết", chị Hằng giải thích thêm.

Bên cạnh các dòng sản phẩm trên, thị trường còn có trứng gà Omega 3 và DHA cùng các loại trứng chim trĩ, trứng vỏ xanh... cũng đang được khách hàng săn lùng vào mỗi dịp Tết. Giá các sản phẩm này cao hơn loại thông thường khoảng 300%.

Thi Hà