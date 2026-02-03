Trưng bày 60 tác phẩm về hình tượng ngựa

Tranh sơn dầu Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân do họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm thực hiện là một trong số sáng tác tiêu biểu của ông về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng, kháng chiến.

Tranh nổi bật với hình ảnh lãnh tụ, xung quanh là những cán bộ, chiến sĩ và chú ngựa đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng lên đường. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kỹ thuật sơn dầu với nét bút chắc, khỏe, mảng hình rõ ràng, đoạt huy chương vàng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1985.