Trưng bày 60 tác phẩm về hình tượng ngựa

Tác phẩm Ông Gióng của cố họa sĩ Ngô Mạnh Lân, được giới thiệu trong triển lãm chuyên đề Ngựa trong nghệ thuật tạo hình, diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Tác phẩm Ông Gióng của cố họa sĩ Ngô Mạnh Lân, được giới thiệu trong triển lãm chuyên đề Ngựa trong nghệ thuật tạo hình, diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Sinh thời, họa sĩ Ngô Mạnh Lân nổi tiếng với bộ tranh sáng tác cho phim búp bê Chuyện Ông Gióng (1970). Khi được yêu cầu làm phim, ông cùng họa sĩ Mai Long đến đền Gióng ở Sóc Sơn để xem bối cảnh thực. Leo lên đỉnh, phóng tầm mắt ra xa, ông thấy xung quanh nhiều ao hồ, tưởng tượng đó là dấu chân ngựa để lại.
Sinh thời, họa sĩ Ngô Mạnh Lân nổi tiếng với bộ tranh sáng tác cho phim búp bê Chuyện Ông Gióng (1970). Khi được yêu cầu làm phim, ông cùng họa sĩ Mai Long đến đền Gióng ở Sóc Sơn để xem bối cảnh thực. Leo lên đỉnh, phóng tầm mắt ra xa, ông thấy xung quanh nhiều ao hồ, tưởng tượng đó là dấu chân ngựa để lại.
Bức sơn mài Sapa của họa sĩ Lê Ngọc Hân.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hình tượng ngựa xuất hiện sớm, phổ biến trong lịch sử hội họa Việt, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động và văn hóa truyền thống.
Bức sơn mài Sapa của họa sĩ Lê Ngọc Hân.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hình tượng ngựa xuất hiện sớm, phổ biến trong lịch sử hội họa Việt, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động và văn hóa truyền thống.
Họa sĩ Trần Chắt khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cưỡi ngựa qua tác phẩm sơn dầu Xuân chiến khu. Ở giai đoạn kháng chiến, ngựa trở thành hình tượng gần gũi với Hồ Chủ tịch và các chiến sĩ khi băng rừng, vượt suối.
Họa sĩ Trần Chắt khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cưỡi ngựa qua tác phẩm sơn dầu Xuân chiến khu. Ở giai đoạn kháng chiến, ngựa trở thành hình tượng gần gũi với Hồ Chủ tịch và các chiến sĩ khi băng rừng, vượt suối.
Tranh sơn dầu Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân do họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm thực hiện là một trong số sáng tác tiêu biểu của ông về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng, kháng chiến.
Tranh nổi bật với hình ảnh lãnh tụ, xung quanh là những cán bộ, chiến sĩ và chú ngựa đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng lên đường. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kỹ thuật sơn dầu với nét bút chắc, khỏe, mảng hình rõ ràng, đoạt huy chương vàng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1985.
Tranh sơn dầu Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân do họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm thực hiện là một trong số sáng tác tiêu biểu của ông về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng, kháng chiến.
Tranh nổi bật với hình ảnh lãnh tụ, xung quanh là những cán bộ, chiến sĩ và chú ngựa đã được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng lên đường. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kỹ thuật sơn dầu với nét bút chắc, khỏe, mảng hình rõ ràng, đoạt huy chương vàng tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1985.
Ngựa còn xuất hiện ở các bức họa tái hiện đời sống người dân vùng cao, như trong tác phẩm Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa.
Ngựa còn xuất hiện ở các bức họa tái hiện đời sống người dân vùng cao, như trong tác phẩm Núi đỏ và ngựa trắng của họa sĩ Nguyễn Văn Đa.
Tác phẩm đất nung Lê Lợi cưỡi ngựa của Đặng Đình Hùng.
Tác phẩm đất nung Lê Lợi cưỡi ngựa của Đặng Đình Hùng.
Du khách trải nghiệm làm tranh mộc bản, vẽ tranh tại khai mạc triển lãm chuyên đề Ngựa trong nghệ thuật tạo hình. Video: Phương Linh
Phương Linh