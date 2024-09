Trump - Harris so kè sát nút trước buổi tranh luận

Khảo sát cử tri Mỹ trên toàn quốc lẫn bang chiến trường cho thấy ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh sít sao trước buổi tranh luận trực tiếp.

Kết quả khảo sát toàn quốc do NYT và Đại học Siena công bố hôm 8/9 cho thấy cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn trước Phó tổng thống Kamala Harris với cách biệt sít sao 48% so với 47%.

Trong khi khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ có một điểm phần trăm, những người thực hiện khảo sát lưu ý rằng kết quả có sai số khoảng ba điểm phần trăm. Điều này đồng nghĩa hai ứng viên gần như có cơ hội ngang nhau khi Mỹ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 5/11.

Khảo sát do đài CBS và hãng YouGov công bố cuối tuần qua cho thấy hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ cạnh tranh gay gắt ở các bang chiến trường. Bà Harris dẫn trước ông Trump ở Michigan (50% so với 49%) và Wisconsin (51% so với 49%), nhưng cả hai ứng viên đang ngang cơ nhau ở Pennsylvania.

Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào tháng 7, ông Trump có phần hụt hơi trong các cuộc khảo sát vì làn sóng cử tri Dân chủ ủng hộ bà Harris. Tuy nhiên, các khảo sát mới nhất cho thấy nhóm cử tri trung thành với cựu tổng thống Mỹ không hề suy yếu và rất ít khả năng thay đổi lựa chọn.

Khảo sát của NYT và Siena cho thấy 28% cử tri cảm thấy cần tìm hiểu thêm về Harris, trong khi quan điểm của họ về Trump phần lớn đã định hình rõ ràng, chỉ 9% cử tri cảm thấy cần tìm hiểu thêm về ông.

Khảo sát của CBS và YouGov cho thấy cựu tổng thống Mỹ được ủng hộ vượt trội so với bà Harris trong nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học (53% so với 27%), phần lớn vì họ tin rằng ông sẽ mang đến nhiều cơ hội kinh tế hơn cho tầng lớp lao động.

Khi được CBS đặt câu hỏi ứng viên nào "có sức khỏe tinh thần và nhận thức phù hợp để làm tổng thống", khoảng 47% chỉ chọn bà Harris, 32% chỉ ủng hộ ông Trump, 17% chọn cả hai.

Ngoài ra, khoảng 71% cử tri cảm thấy ông Trump đã đưa ra nhiều bình luận xúc phạm cá nhân nhắm vào bà Harris. Ở chiều ngược lại, khoảng 58% cử tri cảm thấy bà Harris công kích xúc phạm ông Trump trong các bình luận thời gian qua.

Các kết quả khảo sát sít sao trên toàn quốc lẫn các bang chiến trường cho thấy buổi tranh luận trực tiếp vào 21h ngày 10/9 (8h ngày 11/9 giờ Hà Nội) giữa hai ứng viên, tổ chức trên đài ABC, có thể tác động đáng kể đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Harris đến nay mới có một buổi phỏng vấn với đài CNN và chưa đối mặt nhiều chất vấn về chính sách.

Thanh Danh (Theo Reuters, Guardian)