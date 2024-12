Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria, là quan chức cấp cao nước ngoài đầu tiên tới nước này kể từ khi chính quyền Assad bị lật đổ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/12 công bố video cho thấy Ibrahim Kalin, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (MIT) của Thổ Nhĩ Kỳ, đến cầu nguyện tại Thánh đường Hồi giáo Umayyad ở trung tâm Damascus.

Ahmed Hussein al-Shara, thủ lĩnh nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng nòng cốt của liên minh lật đổ chính quyền Bashar al-Assad, đã lái xe chở ông Kalin đến thánh đường.

Khu vực được thắt chặt an ninh với nhiều cận vệ vũ trang và mặc áo chống đạn, nhưng người dân vẫn được phép vây quanh đoàn xe và chào đón quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kalin là phát ngôn viên cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giai đoạn 2014-2023, được bổ nhiệm làm giám đốc MIT vào tháng 6/2023.

Trùm tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đến thủ đô Syria Đoàn xe chở ông Ibrahim Kalin, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (MIT) của Thổ Nhĩ Kỳ, đến Thánh đường Hồi giáo Umayyad ở Damascus ngày 12/12. Video: X/TurkeyTimes,BashaReport

Theo Bộ Thông tin Syria, ông Kalin sẽ họp với thủ lĩnh Shara và Thủ tướng lâm thời Mohammad al-Bashir về chính quyền mới. Ông là quan chức cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thăm Syria kể từ khi ông Assad bị lật đổ.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày thông báo bổ nhiệm ông Burhan Koroglu, đại sứ tại Mauritania, làm đại biện lâm thời tại Syria. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa suốt 14 năm qua do những bất đồng với chính quyền Assad xoay quanh cuộc nội chiến ở Syria.

Các động thái này cho thấy Ankara sẽ sớm khôi phục hiện diện ngoại giao ở Damascus, theo hãng thông tấn TRT.

Ông Ibrahim Kalin trong cuộc họp ở Ankara vào năm 2022, khi còn giữ vị trí người phát ngôn cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần nhấn mạnh Syria cần được đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và đạt giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột, qua đó thúc đẩy hòa bình và ổn định trên toàn khu vực.

"Tổng thống Erdogan cam kết tiếp tục ủng hộ nhân dân Syria tái thiết đất nước với mục tiêu thống nhất và gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ", Văn phòng Truyền thông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tái thiết Syria và ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực "có trách nhiệm" ở Damascus. Dù vậy, ông cũng không loại trừ phương án can thiệp vào Syria nếu an ninh quốc gia bị đe dọa, trong đó có nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy.

Thanh Danh (Theo Daily Sabah, Reuters, TRT)