Trùm an ninh Ukraine từ chức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài đăng mạng xã hội hôm nay cho hay ông đã gặp giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk và cảm ơn những đóng góp của ông này, kèm theo bức ảnh hai người bắt tay.

"Ông Maliuk là người làm việc này tốt nhất và tiếp tục phục vụ trong SBU. Chúng tôi đã cùng thảo luận về các ứng viên mới cho vị trí lãnh đạo SBU", ông Zelensky thông báo, nhưng không nêu lý do cách chức Maliuk.

Ông Maliuk cũng thông báo đã rời vị trí giám đốc SBU nhưng vẫn tiếp tục phục vụ trong cơ quan này "để tiến hành các chiến dịch đặc biệt, gây thiệt hại tối đa cho đối phương".

Tổng thống Zelensky cùng ngày ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Yevgeny Khmara, người đứng đầu một đơn vị thuộc SBU, tạm thời phụ trách cơ quan an ninh này trong khi chờ tìm người thay thế.

Tổng thống Volodymyr Zelensky bắt tay giám đốc SBU Vasyl Maliuk tại văn phòng ở Kiev ngày 5/1. Ảnh: Telegram/ Volodymyr Zelensky

SBU, một trong những cơ quan tình báo quan trọng hàng đầu của Ukraine, gần đây chứng kiến nhiều thay đổi nhân sự cấp cao. Tổng thống Zelensky năm 2022 cách chức giám đốc SBU Ivan Bakanov với lý do xuất hiện nhiều nội gián trong cơ quan này sau khi chiến sự với Nga bùng phát.

Maliuk giữ vai trò quyền giám đốc SBU từ tháng 7/2022, sau đó được quốc hội Ukraine bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này từ ngày 7/2/2023.

Trong nhiệm kỳ của ông Maliuk, SBU đã tiến hành nhiều chiến dịch nổi bật trong lãnh thổ Nga và tại các vùng Moskva kiểm soát. Tháng 6/2025, SBU tiến hành chiến dịch Mạng nhện, triển khai máy bay không người lái tập kích các căn cứ không quân chiến lược Nga nằm cách biên giới Ukraine hàng nghìn km.

Dù vậy, nhiệm kỳ của ông Maliuk cũng có không ít tranh cãi, đặc biệt liên quan đến vai trò của ông trong các hành động nhắm vào những cơ quan chống tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của ông, SBU đã bắt một số thành viên Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), cáo buộc họ có liên hệ với Nga.

SBU mô tả đây là nỗ lực phản gián, song các nhà hoạt động chống tham nhũng cùng các tổ chức xã hội dân sự bác bỏ lời giải thích này. Họ cho rằng các vụ bắt giữ thực chất nhằm vào những quan chức đang điều tra nhóm thân cận với ông Zelensky. Những điều tra viên của NABU sau đó đã được trả tự do.

Việc ông Maliuk rời vai trò lãnh đạo SBU diễn ra sau khi bê bối tham nhũng gần đây khiến Andriy Yermak, từng là đồng minh quan trọng nhất của Tổng thống Zelensky, phải từ chức Chánh văn phòng Tổng thống.

Theo báo Ukrainian Pravda, ông Maliuk quyết định từ chức sau sức ép trực tiếp từ Tổng thống Zelensky từ cuối tuần trước.

Ông Zelensky trước đó bổ nhiệm giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Budanov làm người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, đồng thời đề cử người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, AFP)