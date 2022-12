Sterling có thể trở lại tuyển Anh hôm nay

Theo tờ Sun, tiền đạo cánh 27 tuổi có thể bay sang Qatar trong hôm nay 8/12 để cùng tuyển Anh chuẩn bị đấu Pháp ở tứ kết, sau khi nhận được cam kết bảo vệ an ninh cho gia đình.

Xe cảnh sát đậu ngoài căn biệt thự của Sterling sau khi vụ trộm xảy ra. Ảnh: Sunsport

Sterling phải tức tốc rời đại bản doanh của "Tam Sư" tại World Cup 2022 trở lại London ngày 4/12, không dự trận thắng Senegal 3-0 ở vòng 1/8, sau khi căn biệt thự của anh ở Oxshott, Surrey bị trộm đột nhập trong tối 3/12, lấy đi nhiều món đồ có tổng trị giá khoảng 370.000 USD. Khi vụ việc xảy ra, bà xã Paige Milian và ba con của tuyển thủ Anh đang ở trong nhà. Kẻ trộm lấy đi đồng hồ và trang sức trị giá khoảng 370.000 USD.

Về lại nhà, Sterling siết chặt các biện pháp an ninh, cài đặt hệ thống bảo vệ 24/7 với hàng loạt camera hồng ngoại, thuê một công ty an ninh tuần tra cả ngày lẫn đêm quanh biệt thự, và chuyển tất cả đồ có giá trị đến một nơi ký gửi an toàn. Tuyển thủ Anh cũng tuyên bố "sẽ không trở lại thi đấu ở World Cup cho đến khi chắc chắn gia đình anh được đảm bảo an toàn".