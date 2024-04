QatarĐều sớm giành vé đi tiếp, Việt Nam và Uzbekistan chạm trán nhau với nhiều toan tính ở lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024.

Như vậy so với trận trước, U23 Việt Nam chỉ giữ lại ba cái tên trong đội hình xuất phát là Duy Cương, Thái Sơn và Nguyên Hoàng. Tín hiệu vui cho HLV Hoàng Anh Tuấn là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã khỏi ốm và sẽ ngồi dự bị ở trận này.

Minh Quang tận dụng sai lầm của hậu vệ Hamraliev ở gần cột cờ góc. Tiền đạo số 22 đi bóng và dứt điểm, nhưng không thành công do góc sút quá hẹp.

Sau hai lượt đầu toàn thắng, hai đội sớm đoạt vé tứ kết ở bảng D. Hiện, Uzbekistan đứng đầu nhờ hơn chỉ số phụ so với Việt Nam. Cuộc đối đầu ở lượt cuối hôm nay sẽ mang ý nghĩa phân định vị trí nhất - nhì giữa hai đội.

Thầy trò Timur Kapadze chỉ cần hòa ở lượt cuối gặp Việt Nam tối nay, để giữ đỉnh bảng, Khi đó, họ sẽ gặp Arab Saudi tại tứ kết. Nhưng theo người hâm mộ Đông Nam Á, Uzbekistan thậm chí có thể muốn thua. Bởi bảng C hôm qua xảy ra bất ngờ, khi Iraq đánh bại Arab Saudi 2-1 để chiếm đỉnh bảng, đẩy chính đối thủ này xuống thứ hai. Theo phân nhánh từ đầu, nhất bảng C gặp nhì bảng D, và ngược lại. Do đó, hoàn toàn có khả năng Uzbekistan và Việt Nam cùng toan tính để tránh khả năng gặp Arab Saudi.

Cầu thủ Việt Nam mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 trên sân Khalifa International, thành phố Al Rayyan, Qatar, lượt hai bảng D U23 châu Á ngày 20/4/2024. Ảnh: Đoàn Huynh

Do các thẻ phạt ở vòng bảng không được xoá ở tứ kết nên các cầu thủ phải tránh bị phạt hôm nay. Ngoài ra, tránh chấn thương cho cầu thủ, bảo toàn lực lượng và giải phóng tâm lý cho các tiền đạo cũng là nhiệm vụ cần thiết với Việt Nam. Ngoài tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chưa thể trở lại, hậu vệ Ngọc Thắng đang bị treo giò vì thẻ đỏ và Hồ Văn Cường cũng phải ngồi ngoài do nhận hai thẻ vàng.

Từ năm 2015, Việt Nam đã bốn lần gặp Uzbekistan ở cấp U23, trong đó có ba thất bại và một hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là giao hữu Dubai Cup 2022, với phần thắng 1-0 thuộc về Uzbekistan. Trước đó, Uzbekistan thắng 2-1 ở chung kết U23 châu Á 2018, 2-1 ở giải giao hữu M-150 Cup 2017, hoà 0-0 ở trận giao hữu năm 2015 và 1-1 ở giải giao hữu VFF Cup 2011.

Uzbekistan chưa từng dự bóng đá nam Olympic, nhưng bóng đá trẻ của họ thăng tiến trong khoảng hơn 10 năm qua. Lần này họ quyết tâm giành suất, nhờ lứa cầu thủ từng vào chung kết kỳ trước, và tới vòng 1/8 U20 World Cup năm ngoái.

Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu sẽ dự Olympic, còn đội thua trận tranh giải ba sẽ giành vé vớt với đại diện châu Phi Guinea. Các đội thua trận tứ kết đều bị loại.

Vy Anh