Trợ lực để Vinhomes Grand Park thành điểm đến mới của TP HCM

Lễ hội Giáng sinh với trải nghiệm trên tuyết, nhạc hội quốc tế 8Wonder có Imagine Dragons cùng loạt hoạt động vui chơi, giải trí giúp Vinhomes Grand Park tăng sức hút dịp cuối năm.

Là đại đô thị lớn bậc nhất TP HCM với diện tích 271 ha, Vinhomes Grand Park, sau hơn 5 năm ra mắt trở thành điểm đến mới, hấp dẫn bậc nhất với người dân, du khách. Sau khi hoàn thiện các phân khu, hạ tầng cơ bản, đại đô thị tiếp tục phát triển hệ tiện ích cao cấp với những cấu phần phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, mua sắm.

Toàn cảnh Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vingroup

Đa dạng trải nghiệm vui chơi, giải trí

Nổi bật trong số này là VinWonders Grand Park nằm trong lòng công viên trung tâm Vinhomes Grand Park rộng 36 ha - công viên trong khu đô thị lớn nhất tại TP HCM. VinWonders mang đến những trải nghiệm vui chơi đa dạng khi sở hữu 13 trò chơi dành cho gia đình, trẻ em, 20 gian hàng trò chơi có thưởng và 21 trò chơi dưới nước.

Đến công viên, cư dân và du khách có thể hòa mình vào không gian rộng lớn, trải nghiệm các trò chơi nhẹ nhàng như đi tàu hỏa ngắm cảnh, xe điện, đu quay ngựa gỗ, cốc xoay hay thử thách với những trò chơi mạo hiểm như vòng xoáy siêu tốc, thế giới đảo ngược, cuộc phiêu lưu kỳ thú... Công viên khi khai trương sẽ trở thành điểm đến phục vụ gia đình, du khách khắp cả nước.

Đại diện Vingroup cho biết VinWonders là dự án có mức đầu tư lớn. Điều này thể hiện tầm nhìn khác biệt trong việc mang những tiện ích đẳng cấp nâng tầm chuẩn sống cho cư dân. Đồng thời, VinWonders cũng là một trong số rất nhiều yếu tố tạo nên hấp lực cho đại đô thị phía Đông TP HCM.

Với kỳ vọng biến Vinhomes Grand Park trở thành "thỏi nam châm" hút du khách, Vingroup còn mạnh tay đầu tư thêm nhiều tiện ích khác biệt. Trong đó, mảnh ghép nổi bật trong hệ sinh thái hiện có là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đã đi vào vận hành. Diện tích sàn lên đến 45.000 m2 với 5 tầng nổi, 2 tầng hầm, Vincom Mega Mall hiện đón hàng chục thương hiệu mua sắm, ẩm thực, giải trí khai thác kinh doanh. Địa điểm này có thể đón cùng lúc hàng chục nghìn lượt khách.

Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall đã vận hành. Ảnh: Vingroup

Vinhomes cũng nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm của cư dân, du khách bằng việc bổ sung tổ hợp thương mại dịch vụ đa dạng chủ đề, từ khu phố thương mại Ginza phong cách Nhật cho tới phố Broadway, quảng trường Golden Eagle đậm chất Mỹ, đại công viên 36 ha... Qua đó, trải nghiệm sống, vui chơi, giải trí tại đại đô thị được nâng tầm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi đối tượng.

Theo các chuyên gia, hệ thống tiện ích đầy đủ, đa dạng, phân bổ hợp lý trong không gian rộng lớn đến 271 ha là lợi thế của Vinhomes Grand Park trong hành trình kiến tạo đô thị lễ hội. Những lợi thế này còn gia tăng khi đại đô thị hưởng lợi từ hạ tầng kết nối quy mô lớn của khu vực.

Dự án nằm gần tuyến metro số 1, cao tốc Long Thành - Dầu Giây... giúp cư dân, du khách thuận tiện di chuyển vào trung tâm TP HCM, khu công nghệ cao hay kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Hiện loạt công trình hạ tầng mới như nút giao An Phú, đường Vành đai 3, sân bay Long Thành cũng được đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở ra nhiều triển vọng cho khu đô thị.

Ngoài ra, tuyến xe điện VinBus vận hành từ năm 2022 là phương tiện kết nối khu đô thị đến trung tâm thành phố. Tương lai, hệ thống giao thông này tiếp tục mở rộng lộ trình đến nhiều địa điểm, tạo cơ hội để du khách di chuyển thuận lợi hơn.

Phong phú lễ hội cuối năm

Vinhomes Grand Park dịp cuối năm dự báo sẽ trở thành điểm đến của hàng trăm nghìn lượt khách khi chủ đầu tư triển khai tháng lễ hội lớn nhất từ trước đến nay.

Cư dân vui chơi tại đô thị. Ảnh: Vingroup

Ngoài việc khai trương VinWonders, đại đô thị sẽ là nơi tổ chức đại nhạc hội 8Wonder Winter Festival vào ngày 8/12. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được theo dõi màn trình diễn lên đến 75 phút của ban nhạc nổi tiếng Imagine Dragons - chủ nhân giải thưởng Grammy danh giá và nhiều đĩa Bạch kim. Trước đó nhiều tháng, việc Imagine Dragons đến Việt Nam đã trở thành chủ đề được quan tâm của giới trẻ. Dàn sao Việt như Soobin, Chipu, Hieuthuhai, Hurrykng cũng tăng sức nóng cho sự kiện.

Từ tháng 12, Vinhomes Grand Park còn tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội Giáng sinh với trải nghiệm mùa đông khác biệt. Chủ đầu tư hợp tác với Apollo Entertainment mang tuyết về giữa lòng Sài Gòn với sự kiện Fantasy on Ice. Với diện tích hơn 4.000 m2 và công nghệ làm tuyết tiên tiến, Fantasy on Ice mang lại không gian Giáng sinh tuyết trắng "Ice Magic". Du khách có thể tận hưởng cảm giác lạnh dưới 0 độ C và chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng hay tham gia các trò chơi trên tuyết, như cầu trượt, xây người tuyết và hòa mình vào không khí lễ hội với âm nhạc, các món ăn đặc trưng mùa Giáng sinh.

Chuỗi sự kiện còn nối dài với các màn trình diễn road show xuyên suốt tháng 12, thắp sáng cây thông Noel, đêm hội tuyết trắng... Sau tháng 12, khu đô thị tiếp tục chào đón năm mới với chuỗi hoạt động countdown, giải chạy Tết...

Đại diện Vinhomes cho biết, chuỗi sự kiện quy mô bậc nhất nằm trong nỗ lực để ghi tên Vinhomes Grand Park lên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Xa hơn, chủ đầu tư kỳ vọng đại đô thị trở thành điểm đến thường xuyên của các hoạt động vui chơi, khám phá của hơn 10 triệu dân TP HCM và các tỉnh lân cận, góp phần nâng tầm giá trị của bất động sản khu Đông thành phố.

Hoài Phương