Trình Quốc hội việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm từ 2026

Chính phủ đề xuất từ năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần, tiến tới miễn viện phí cơ bản và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế.

Dự thảo Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được Chính phủ trình Quốc hội sáng 17/11.

Trong dự thảo, Bộ Y tế đề xuất từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo diện và lộ trình ưu tiên. Nhà nước sẽ phối hợp các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bảo đảm người dân được chăm sóc toàn diện; đồng thời hoàn thành sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân.

Ngân sách nhà nước dự kiến chi khoảng 6.000 tỷ đồng mỗi năm cho khám sức khỏe định kỳ và có thể tăng theo khả năng cân đối. Kinh phí sàng lọc miễn phí sẽ được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đến năm 2030, Nhà nước sẽ từng bước thực hiện miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của Quỹ Bảo hiểm y tế, gắn với việc điều chỉnh tăng mức đóng từ năm 2027. Khi đó, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; người thuộc diện chính sách xã hội, yếu thế, thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên sẽ được tăng mức hưởng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội sáng 17/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đáng chú ý, từ năm 2027, nhóm tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế. Dự kiến Quỹ bảo hiểm y tế sẽ tăng chi từ 455 đến 2.738 tỷ đồng khi mở rộng mức hưởng cho các nhóm này.

Ngân sách cũng sẽ từng bước hỗ trợ sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh thuộc diện ưu tiên. Các gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm bổ sung theo nhu cầu người dân sẽ được thí điểm theo hướng đa dạng.

Thẩm tra tờ trình, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ làm rõ khái niệm "miễn viện phí ở mức cơ bản" trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế và cách tính mức tăng hưởng "so với mức cơ bản hay mức nào".

Đề xuất bác sĩ một số lĩnh vực hưởng phụ cấp 100%

Tại dự thảo, Chính phủ đưa ra nhiều cơ chế về tiền lương và phụ cấp ưu đãi cho nhân viên y tế. Bác sĩ, bao gồm bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ, sẽ được xếp lương từ bậc hai của chức danh nghề nghiệp khi được tuyển dụng.

Người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn trong các lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. Nhân viên y tế tại trạm y tế xã và cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo cũng được hưởng mức 100%; các khu vực còn lại được hưởng tối thiểu 70%.

Nếu áp dụng, chính sách này dự kiến cần khoảng 4.480 tỷ đồng mỗi năm, trong đó các đơn vị thuộc Bộ Y tế chi 136 tỷ đồng, còn địa phương chi 4.344 tỷ đồng.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng các đề xuất trên phát sinh chi phí lớn nên đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động, nghiên cứu, thuyết minh, tính tổng chi phí dự kiến và báo cáo các nguồn tài chính đảm bảo thực hiện.

Vũ Tuân