Trình Quốc hội chương trình mục tiêu 1,23 triệu tỷ đồng để giảm nghèo

Chính phủ đề xuất hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình nhằm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiều 3/12, Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia mới, hình thành trên cơ sở sáp nhập ba chương trình: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết việc hợp nhất giúp tập trung nguồn lực, tránh chồng chéo chính sách, đồng thời ưu tiên mạnh hơn cho các địa bàn khó khăn - nơi được xác định là "lõi nghèo" của cả nước. So với chương trình hiện hành chỉ kéo dài đến năm 2030, chương trình tích hợp mới mở rộng thời hạn đến năm 2035.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình dự kiến huy động tối thiểu 1,23 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp khoảng 100.000 tỷ đồng và sẽ được tiếp tục cân đối để bổ sung theo nhu cầu; ngân sách địa phương khoảng 400.000 tỷ; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 360.000 tỷ; vốn tín dụng chính sách hơn 22.600 tỷ; còn lại là vốn doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng, người dân.

Giai đoạn 2 (2031-2035), Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định nguồn lực dựa trên kết quả thực hiện của giai đoạn đầu.

Nhà bị xóa sổ, tài sản mất trắng sau lũ quét tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập người dân nông thôn tăng 2,5-3 lần so với năm 2020; thu nhập người dân tộc thiểu số bằng 2/3 mức bình quân cả nước. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1-1,5% mỗi năm; vùng dân tộc thiểu số và miền núi phấn đấu giảm xuống dưới 10%; xã nghèo giảm ít nhất 3% mỗi năm. Chương trình cũng hướng tới việc 100% xã nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo; vùng dân tộc thiểu số cơ bản không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2030, khoảng 65% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo khung thí điểm trung ương.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn thống nhất việc hợp nhất các chương trình, cho rằng cách làm này giúp giảm trùng lặp địa bàn, đối tượng và nâng cao hiệu quả đầu tư. Hội đồng đề nghị Chính phủ rà soát các chỉ tiêu để bảo đảm logic, khả thi và thể hiện rõ ưu tiên cho vùng khó khăn nhằm thu hẹp dần chênh lệch phát triển.

Quốc hội sẽ thảo luận nội dung này ngày 5/12 và dự kiến thông qua vào 11/12.

Sơn Hà