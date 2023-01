Trình diễn đa phương tiện kết hợp pháo hoa tại Phú Quốc dịp Tết

Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, du khách đến Phú Quốc sẽ được thưởng thức show Kiss The Stars với màn trình diễn trên biển kết hợp bắn pháo hoa.

Sự kết hợp giữa trình diễn đa phương tiện trên biển và pháo hoa

Ra mắt vào ngày 23/12 năm ngoái, show trình diễn đa phương tiện Kiss The Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao đã tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các tín đồ du lịch ở nhiều lứa tuổi. Show diễn thể hiện câu chuyện viễn tưởng về sức mạnh tình yêu được dàn dựng công phu bằng công nghệ đa phương tiện (multimedia) đẳng cấp quốc tế, với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser và âm nhạc...

Show Kiss The Stars thu hút đông đảo khán giả. Ảnh Sun Group

Đại diện Sun Group, nhà phát triển hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí trị giá nhiều tỷ USD tại Phú Quốc cho biết, trong ba ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Quý Mão, show Kiss The Stars sẽ càng thêm hấp dẫn khi kết hợp với màn bắn pháo hoa tầm thấp giữa đại dương.

"Với những nỗ lực để có thể liên tục trình diễn pháo hoa cuối mỗi show diễn, chúng tôi mong muốn du khách tới Thị trấn Hoàng Hôn trong dịp Tết này sẽ có những trải nghiệm thật sự đặc biệt, đáng nhớ, ngập tràn hy vọng về một năm mới rực rỡ", ông Phạm Quốc Quân, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam chia sẻ.

Show diễn kết hợp với màn trình diễn pháo hoa nhân dịp Tết Quý Mão. Ảnh: Sun Group

Show diễn biểu tượng

Tạp chí danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure vừa công bố danh sách 23 điểm đến tốt nhất năm 2023, trong đó Phú Quốc được đánh giá là "ngôi sao mới của du lịch Việt Nam".

Được đặt tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town phía Nam đảo, show Kiss The Stars được kỳ vọng trở thành một biểu tượng cho du lịch Phú Quốc, thể hiện sự chinh phục đỉnh cao công nghệ thế giới.

Kiss The Stars được tạo nên bởi sự bắt tay giữa Sun Group và ECA2, thương hiệu danh tiếng đứng sau nhiều show diễn công nghệ đa phương tiện nổi tiếng thế giới tại 17 quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá đây là show diễn trên màn nước biển đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cũng là show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn hàng đầu châu Á.

"Công nghệ được thiết lập tại đây chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", đại diện ECA2 khẳng định.

Theo đại diện Sun Group, đây cũng là show trình diễn mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu bao gồm tình yêu đôi lứa, tình cảm với người thân trong gia đình, với thiên nhiên, vạn vật và Trái Đất. Thông điệp đó được thể hiện sinh động qua công nghệ multimedia đỉnh cao, tuyến nhân vật như Mok (Mộc) - nhân vật chính của câu chuyện, Kim - nữ chiến binh đến từ vũ trụ xa xôi, cùng hình ảnh thân thuộc của chú chó và bò biển, loài động vật quý hiếm được tìm thấy ở vùng biển Phú Quốc...

Sân khấu của show diễn Kiss The Stars. Ảnh: Sun Group

Sân khấu của show diễn có hệ thống ba vòm chiếu, mang đến độ sâu đặc biệt cho màn trình diễn. Với Kiss The Stars, công nghệ trình diễn đa phương tiện cho phép hình ảnh không bị giới hạn về chiều dài và chiều rộng. Sở hữu hệ thống màn chiếu nước lên tới gần 1.000m2, show diễn sẽ đưa du khách hòa vào vũ trụ viễn tưởng với những cảm xúc chân thật bao gồm sức nóng của lửa, độ mát lạnh của những tia nước hay cảm xúc kinh ngạc khi chứng kiến cuộc chiến cam go giữa thiên hà. Ngoài ra, khán đài của show này sở hữu 5.000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô khán đài của Wing of Times ở Sentosa, Singapore với 2.500 chỗ và hơn ba lần với show Legend of Pangu tại Lan Châu, Trung Quốc quy mô 1.500 chỗ.

Thị trấn Hoàng Hôn, sân khấu Kiss The Stars, Cầu Hôn nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Show Kiss The Stars song hành cùng Cầu Hôn, công trình dự kiến ra mắt ngay trong tháng 4, hứa hẹn trở thành bộ đôi biểu tượng cho du lịch Phú Quốc, truyền tải thông điệp về tình yêu giữa con người với con người, con người với vũ trụ.

"Đón Tết giữa thiên nhiên Nam đảo Ngọc, khám phá những công trình lớn , thưởng thức show trình diễn đa phương tiện tầm cỡ quốc tế kết hợp pháo hoa rực rỡ... sẽ là những trải nghiệm đáng giá dành cho du khách", đại diện Sun Group chia sẻ.

Show diễn Kiss The Stars bắt đầu mở bán vé từ ngày 23/12/2022 qua các kênh đại lý và website chính thức của Sun World Phu Quoc. Vé xem show được chia hai hạng A và B, tương ứng với vị trí chính giữa khán đài và khu vực hai bên khán đài.

Giá vé từ 350.000 - 500.000 đồng, áp dụng cho khán giả cao từ 1m trở lên.

Riêng dịp khai trương show diễn, Sun World Phu Quoc đang áp dụng chính sách giá từ 250.000 - 350.000 đồng một vé.

Diệp Anh