Trình báo mất nửa tỷ đồng vì tin 'sẽ thắng 100%' chơi game online

Nghệ AnNgười phụ nữ 32 tuổi trình báo khi chơi game theo dụ dỗ sẽ "thắng 100%" đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản đánh bạc và bị mất hết.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, hồi tháng 2, một phụ nữ quê huyện Nghi Lộc đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan qua mạng xã hội đã quen người đàn ông tự xưng là Quyền Long, 42 tuổi, làm việc tại công ty truyền thông ở Hà Nội.

Từng đổ vỡ hôn nhân nên khi Long giới thiệu đã ly hôn, muốn "nghiêm túc tìm kiếm bạn đời", người phụ nữ mở lòng tìm hiểu, với ý định sau này khi về nước nếu thấy hợp thì "tiến xa hơn".

Sau 3 tuần trò chuyện, hai người thân thiết. Long nói công ty hợp tác với một casino ở Macau trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi trực tuyến, sắp tới sẽ ra nước ngoài công tác.

Ba ngày sau, Long bảo công ty kinh doanh trong lĩnh vực game đổi thưởng online, còn mình trực tiếp cài đặt phần mềm game nên biết "một số ngày tỷ lệ thắng cuộc lên đến 100%". Long nói vì là "người trong nhà" nên không thể tham gia chơi, nhờ bạn gái đăng nhập vào tài khoản chơi hộ.

Theo cảnh sát, ban đầu người phụ nữ từ chối vì không muốn dính đến trò đỏ đen, song thấy Long thuyết phục nhiều lần nên nhận lời. Sau khi được hướng dẫn xong các thao tác chơi game tài xỉu, người phụ nữ tham gia "đặt cược" và thắng vài ván, lời 1-2 triệu đồng. Long sau đó nhờ bạn gái chuyển hết tiền trong tài khoản game vào tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi lần giao dịch xong anh ta đều chụp màn hình tin nhắn nhận tiền gửi cho đối phương.

Tiếp đó, Long nhắn tin rủ bạn gái tạo riêng tài khoản game để chơi, khẳng định sẽ thu lời rất nhiều tiền vì có mình "mách nước". Lập xong tài khoản, người phụ nữ nộp 50 triệu đồng để chơi, sau vài ván đầu đã thắng hơn 60 triệu đồng. Lần thứ hai, chị nộp 100 triệu đồng và nhận về ngay 120 triệu đồng.

"Mỗi lần nộp hay rút tiền, tài khoản trong game đều thay đổi tương ứng với số tiền rút đi hoặc nhận về trong tài khoản ngân hàng", chị khai tại cơ quan điều tra.

Theo người phụ nữ, sau khi thấy thắng lớn, Long động viên tiếp tục chơi, cứ để tiền trong tài khoản để nhận thưởng và hưởng lãi 2% một ngày. Chị nhiều lần nộp thêm tiền, từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Lúc tiền nộp lên tới 500 triệu đồng, Long thông báo trong tài khoản đã tăng tới gần 3 tỷ đồng do quy đổi từ game, tiền thưởng và lãi.

Người phụ nữ định rút hết tiền từ tài khoản game chuyển sang ngân hàng, tuy nhiên các lệnh đều không thể hoàn thành. Gọi điện cho nhân viên chăm sóc khách hàng theo số điện thoại ghi trên trang web game, chị được phản hồi do tiền lãi và thưởng cao hơn tiền gốc nên phải chịu 25% thuế. Công ty sẽ hỗ trợ 10%, còn lại người chơi phải thanh toán cho hệ thống 330 triệu đồng.

Long sau đó liên lạc, chia sẻ từng rơi vào tình huống tương tự, có vài lần tài khoản game đạt mức 4 tỷ đồng, nếu muốn rút ra phải mất 600 triệu đồng tiền thuế. Với trường hợp này, sau 3 ngày không nộp đủ tiền sẽ bị trừ 20% tổng số tiền hiện có trong game, Long tư vấn bạn gái nên vay để đóng.

"Tiền tích góp sau 5 năm xuất khẩu lao động đều nộp hết vào tài khoản game nên không còn để nộp thêm. Việc Long liên tục gọi điện thúc giục chuyển tiền thuế khiến tôi sinh nghi. Kiểm tra vé máy bay đi Macau mà Long từng gửi thấy có dấu hiệu cắt ghép, xem lại các ảnh chụp màn hình khi nói chuyện qua messenger thì miệng và tiếng không khớp", chị khai.

Mất hết vốn liếng, không thể liên lạc với "bạn trai", người phụ nữ vay tiền bạn mua vé máy bay từ Đài Loan về Việt Nam trình báo Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) trong vụ này, kẻ gian lập một trang web game giả để dụ nạn nhân nộp tiền "thử vận may". Xong giao dịch, tiền về tài khoản của tội phạm song chúng đã thao tác để "tiền ảo" nổi lên web này. Chúng để "con mồi" thắng một vài ván đầu, từ 1-2 triệu đồng, rồi tăng lên 5-10 triệu đồng, tiếp đó thuyết phục nộp thêm nhiều tiền để "thắng lớn" với chiêu thức "thả con săn sắt, bắt con cá rô".

"Được cho thắng một vài ván game đầu, người chơi bắt đầu bị kích thích lòng tham, dồn tiền chơi lớn rồi sập bẫy", một điều tra viên nói.

Theo cảnh sát, đến những lần nộp tiền thứ 6-7, nhóm lừa đảo bắt đầu viện ra nhiều lý do khác như muốn rút tiền phải nộp thuế, đóng thuế xong thì lại yêu cầu nâng hạn mức... Cứ thế, chúng làm cho nạn nhân kiệt quệ, vay tiền nộp vào với hy vọng vớt lại khoản gốc.

Tùy từng "con mồi", kẻ gian sẽ "nghiên cứu" tài khoản mạng xã hội của họ để tìm cách tiếp cận. Với sự việc trên chúng đã đánh vào mối quan hệ tình cảm trước, vì phụ nữ dễ mủi lòng, sau đó "tấn công" tiếp vào lòng tham. Nạn nhân cứ thế bị thao túng tâm lý sau khi thắng một vài ván game, rồi liên tục nộp tiền mong sinh lời nhưng càng chuyển thì càng không thể dứt ra.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những lời mời kết bạn làm quen, hoặc những cuộc trò chuyện thể hiện tình cảm yêu đương trên mạng từ những đối tác không quen biết. Nếu ai đó xa lạ chủ động nói chuyện, rủ tham gia chơi game, đầu tư đất đai sinh lời, hoặc đôi lúc tự nguyện đặt vấn đề giúp đỡ về mặt tài chính, bạn cần cảnh giác, bởi đó chỉ là "miếng pho mát trong bẫy chuột".

Đức Hùng