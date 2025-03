Trình báo mất 750 triệu đồng khi tham gia trò chơi 'quay thưởng tình yêu'

Nghệ AnChị Yến trình báo khi tham gia nhóm hẹn hò đã được rủ tham gia trò chơi "tìm người yêu", nộp 750 triệu đồng để gặp người đàn ông đẹp trai, kinh tế tốt.

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đầu tháng 3, chị Yến, 42 tuổi, khai được mời tham gia vào nhóm Facecbook "câu lạc bộ hẹn hò – kết nối tình yêu". Từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, chị Yến dễ bị thuyết phục khi một người tự xưng là quản lý nhóm nhắn tin trò chuyện, khuyến khích chị kết bạn với các thành viên khác để tìm hiểu và có thể gặp người tâm đầu ý hợp. Nghe vậy, chị cởi mở hơn và chia sẻ nhiều hơn.

Chị bày tỏ mong tìm được một người đàn ông tính hiền lành, biết lo cho gia đình, có kinh tế. Theo tiêu chuẩn đó, quản lý nhóm đã cung cấp thông tin về một người đàn ông tên Văn Thành Nam, được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử", ngoại hình sáng, làm kinh doanh, vợ mất 5 năm trước, đang nuôi con hơn 10 tuổi, cần tìm hiểu một "mối quan hệ nghiêm túc".

Hàng ngày, người mai mối luôn nhắn tin dồn dập, giới thiệu thông tin về "người tình trong mộng"; sau đó bảo liên lạc trên Facebook không tiện, muốn chị Yến sử dụng Telegram để kết nối, giới thiệu "bạn trai" cho thuận lợi hơn, ngoài ra cũng đảm bảo sự riêng tư do yêu cầu từ phía đối tác. Chị Yến đồng ý.

Vào nhóm Teglegram, viên quản lý đã mời chị Yến tham gia trò chơi "quay thưởng tình yêu". Theo quy định, hàng chục thành viên trong nhóm phải đóng một triệu đồng "phí dịch vụ". Nếu trúng thưởng, người chơi sẽ được gặp "bạch mã hoàng tử" mà chương trình giới thiệu từ trước và được hoàn khoản phí đã nộp.

Giao dịch xong, chị Yến lại được yêu cầu đóng thêm các khoản phí như: xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... từ 10 đến 30 triệu đồng, khoản sau luôn cao hơn khoản trước. Nếu không tiếp tục đóng phí, người chơi sẽ bị hủy các giao dịch trước đó, đồng nghĩa với việc người tình trong mộng sẽ không xuất hiện.

Nộp hơn 86 triệu đồng vào ứng dụng của trò chơi nhưng chị Yến vẫn nhận được tin nhắn báo tài khoản bị lỗi, phải kích hoạt lại và đóng thêm tiền. Thấy chị bắt đầu dao động, viên quản lý nhóm đã nhắn tin động viên nên chơi tiếp để được hoàn trả kinh phí, nếu dừng thì toàn bộ tiền chuyển trước đó sẽ mất.

"Lo sợ mất tiền, tôi vay mượn bạn bè và người thân nộp tổng cộng hơn 750 triệu đồng. Chốt xong giao dịch, tài khoản Telegram của chương trình lập tức bị xóa, đường link của nhóm hẹn hò trên Facebook cũng không còn", chị Yến trình báo với công an.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của các nạn nhân (đa phần là phụ nữ đơn thân) vì sập bẫy "hẹn hò qua mạng". Người mất ít là vài chục triệu đồng, nhiều lên tới hơn nửa tỷ đồng. Việc điều tra gặp khó khăn do thủ phạm dùng tài khoản ảo.

Theo cán bộ điều tra, thủ đoạn lừa đảo trên không phải là mới, song ngày càng biến tướng tinh vi. Kẻ gian đã tiếp cận những phụ nữ đổ vỡ hôn nhân để tâm sự, lừa dối tình cảm. Khi thân thiết hơn thì dụ họ tham gia nhóm kín trên Telegram, rủ tham gia các trò chơi, song đây thực chất là những ứng dụng do chúng tự viết nên, tài khoản chơi cũng là ảo, tiền nạp vào đó sẽ bị thao túng, không thể rút ra.

"Trong nhóm thực chất chỉ có nạn nhân và kẻ gian. Thấy họ chần chừ không nộp tiền thì các thành viên còn lại sẽ đóng vai, nhắn tin bảo vừa nộp tiền khắc phục tài khoản và đã được hoàn lại tiền, cứ thế nhiều người sập bẫy", cảnh sát cho hay.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các nhóm hẹn hò, mai mối qua mạng xã hội. Những lời mời gọi chuyển tiền để gặp được người "tâm đầu ý hợp" qua mạng chỉ là lừa đảo.

* Tên người trình báo đã thay đổi

Đức Hùng