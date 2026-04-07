Triển vọng đầu tư bất động sản biển Vũng Tàu

Đà phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng tạo triển vọng cho bất động sản biển Vũng Tàu, nhất là các sản phẩm nằm trong hệ sinh thái hoàn thiện.

Cuối năm 2025, Vũng Tàu lần đầu được vinh danh "Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á" tại World Travel Awards. World Travel Awards cho rằng từ một điểm đến biển truyền thống, Vũng tàu đang dần chuyển mình thành trung tâm du lịch hiện đại, hội đủ tiện nghi và những trải nghiệm ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Du khách tắm biển Bãi Sau, Vũng Tàu. Ảnh: Ánh Dương

Sự tham gia của các thương hiệu quốc tế và các tập đoàn lớn góp phần định hình lại diện mạo du lịch địa phương. Có thể kể đến sự xuất hiện của Starbucks ngay quảng trường tháp Tam Thắng hay kế hoạch hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Marriott International. Tới đây, nhiều thương hiệu khách sạn - nghỉ dưỡng quốc tế như Marriott Hotels, Westin, Four Points by Sheraton, Moxy Hotels... dự kiến hiện diện tại Vũng Tàu, mang theo năng lực vận hành và tệp khách hàng thượng lưu toàn cầu.

Sun Group cũng hiện diện tại khu vực Vũng Tàu với các dự án đầu tư quy mô. Nổi bật là hệ sinh thái đô thị biển Blanca City 96 ha, công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure rộng 15 ha, một trong những tổ hợp giải trí quy mô lớn của khu vực.

Công viên nước Sun World đã vận hành. Ảnh: Ánh Dương

Thực tế, Vũng Tàu từ lâu đã là điểm đến của nhiều dòng khách, trong đó có khách tàu biển qua cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Khi hạ tầng giao thông được nâng cấp, khả năng tiếp cận của điểm đến này tiếp tục được mở rộng.

Đáng chú ý, khoảng cách từ Vũng Tàu đến Sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng 30 phút di chuyển trong tương lai. Khi sân bay đi vào vận hành, dòng khách quốc tế từ các thị trường như Đông Bắc Á và Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể.

Cùng với đó, các tuyến cao tốc như Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, kết nối với Vành đai 3 TP HCM, hay định hướng phát triển cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và cảng tàu khách quốc tế đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức. Hạ tầng này được xem là nền tảng để Vũng Tàu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Một góc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Ánh Dương

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản ven biển đang ghi nhận sự thay đổi về xu hướng đầu tư. Nếu trước đây, dòng vốn tập trung vào các dự án riêng lẻ, thì hiện nay nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn các dự án gắn với hệ sinh thái du lịch - giải trí.

Mô hình này đã từng ghi nhận tại khu vực Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc, nơi các tổ hợp quy mô lớn góp phần tạo dòng khách ổn định và nâng cao hiệu quả khai thác lưu trú.

Anh Trung Dũng, một nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm với thị trường bất động sản biển đánh giá sức mạnh của hệ sinh thái nằm ở tính liên kết. Khách lưu trú có thể tận hưởng mọi tiện ích từ vui chơi đến ẩm thực trong vài bước chân. "Chính sự tiện lợi này giúp công suất khai thác phòng của tôi tại Phú Quốc luôn duy trì trên 80% cả năm", anh Dũng nói.

Phối cảnh đô thị Blanca City. Ảnh: Sun Group

Xu hướng tương tự đang dần hình thành tại Vũng Tàu. Theo các đơn vị phân phối, thay vì đầu tư vào các sản phẩm đơn lẻ, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào các khu đô thị biển tích hợp nhiều chức năng như lưu trú, giải trí và thương mại.

Một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm là Blanca City, với quy mô gần 100 ha và định hướng phát triển theo mô hình "all-in-one". Năm 2025, Blanca City đã bổ sung vào cơ cấu nguồn cung thị trường địa ốc Vũng Tàu quỹ sản phẩm đa dạng, gắn liền với hệ sinh thái tiện ích biển Bãi Sau, công viên nước Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển. Mới đây, phân khu cao tầng Beacon được hé lộ cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo đánh giá của một số nhà đầu tư, Vũng Tàu chưa có nhiều dự án quy mô lớn như Blanca City. Với mô hình này, mỗi mảnh ghép đều đóng vai trò tương hỗ. Khi một công viên hay một khách sạn 5 sao vận hành sẽ tạo ra dòng khách và hoạt động thương mại liên tục, hỗ trợ năng lực khai thác và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

