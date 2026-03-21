Trẻ học cách chăm sóc động vật tại Kun Marathon TP HCM

Sáng 21/3, giải chạy nhí Kun Marathon TP HCM 2026 khép lại sau màn tranh tài của 2.500 runner từ 6 đến 10 tuổi. Sau khi chinh phục 1km đường chạy với những chướng ngại vật phù hợp thể lực, các bé hào hứng bước vào chuỗi hoạt động giáo dục môi trường mang tên "Cùng Kun bảo vệ muôn loài" tại Thảo Cầm Viên.
Thông điệp "Bảo vệ muôn loài" được ban tổ chức lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt trong nửa đầu năm 2026. Đeo trên cổ tấm huy chương hoàn thành cự ly, các em say sưa lắng nghe chuyên gia Thảo Cầm Viên hướng dẫn cách tiếp cận, chăm sóc và tìm hiểu tập tính của từng loài động vật tại sân khấu chính.
Niềm vui và sự tò mò hiện rõ trên gương mặt các em khi lần đầu tiên được quan sát, vuốt ve những người bạn đáng yêu như dê, rùa, chim két hay thiên nga ở khoảng cách gần.
Nhiều bé liên tục giơ tay đặt câu hỏi về thức ăn và thói quen sinh hoạt của các loài vật. Các bé cũng thể hiện trí nhớ tốt khi thay nhau trả lời chính xác những câu đố vui từ chương trình.
"Papa bự" Trường Giang cùng bé Bối Bối trực tiếp tham gia giao lưu và cùng các runner nhí khám phá thế giới tự nhiên, hệ sinh thái đa dạng ngay giữa lòng thành phố.
Ngoài hoạt động tìm hiểu về loài vật ở sân khấu chính, sự kiện còn có các booth game với chủ đề liên quan. Một trong những khu vực đông trẻ tham gia nhất là điểm sách nói "5 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam".
Ở khu trò chơi "Đưa trứng về tổ", không khí thi đua diễn ra khá gay cấn. Các bé khéo léo dùng vợt vớt những quả bóng "trứng" mang về tổ an toàn để đổi lấy phần quà hấp dẫn.
Kun Marathon TP HCM 2026 là sự kiện mở màn cho chuỗi hành trình tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Nhân dịp này, nghệ sĩ Trường Giang (trái) cùng đại diện thương hiệu Kun (phải) đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ Thảo Cầm Viên tu sửa chuồng trại, nâng cao chất lượng sống cho các loài thú.
Thy An
Ảnh: VnExpress Marathon