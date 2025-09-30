Trâu của nghệ nhân 91 tuổi vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 30/9, hàng chục nghìn người đội mưa đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn dự Lễ hội chọi trâu truyền thống 2025.

Lễ hội diễn ra từ 22/9 đến 7/10, gồm phần lễ rước nước, tế thần, hiến sinh, tống thần và phần hội là các trận chọi trâu. Từ 7h30, 16 trâu chọi của các đình, đền phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn bắt đầu tranh tài.

Sân vận động 20.000 chỗ ngồi kín khán giả. Năm nay, Ban tổ chức phát hành 17.000 vé mời, dành cho nhà tài trợ và phân bổ về tổ dân phố để phát cho người dân.