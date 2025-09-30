Trâu của nghệ nhân 91 tuổi vô địch Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 30/9, hàng chục nghìn người đội mưa đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn dự Lễ hội chọi trâu truyền thống 2025.
Lễ hội diễn ra từ 22/9 đến 7/10, gồm phần lễ rước nước, tế thần, hiến sinh, tống thần và phần hội là các trận chọi trâu. Từ 7h30, 16 trâu chọi của các đình, đền phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn bắt đầu tranh tài.
Sân vận động 20.000 chỗ ngồi kín khán giả. Năm nay, Ban tổ chức phát hành 17.000 vé mời, dành cho nhà tài trợ và phân bổ về tổ dân phố để phát cho người dân.
Ông trâu số 1 của ông Hoàng Gia Thơm, mua từ Thái Lan, được đưa vào sới chọi.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế kỷ. Người dân tin rằng gia đình, làng có trâu vô địch sẽ gặp nhiều may mắn.
Trâu số 07 (trái) hạ trâu số 01 ở trận khai mạc, giành quyền vào chung kết lễ hội năm nay.
Giải đấu có 16 trâu từ các đình làng hai phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn, thi đấu 8 trận vòng loại. Trâu thắng vào tứ kết, bán kết rồi chung kết tranh ngôi vô địch.
Khán giả thích thú ghi lại các trận đấu chọi trâu. Thời tiết Hải Phòng mát mẻ, mưa nhỏ, thuận lợi cho người dân đến theo dõi lễ hội.
Trận chung kết năm nay diễn ra giữa trâu 06 và trâu 07, đều được mua trong nước, có thể hình và lối chơi tương đồng.
Trâu chọi được mua từ nhiều nơi, nuôi dưỡng và chăm sóc như võ sĩ để có sức khỏe thi đấu. Mỗi con có lối đánh riêng nên trận đấu khó lường, có thể kết thúc chỉ sau vài giây hoặc kéo dài nhiều phút. Năm nay có hai cặp trâu không chịu đấu, Ban tổ chức phải bốc để thăm phân thắng thua.
Sau hơn 5 phút thi đấu, trâu 06 với đòn cáng bằng sừng hiểm hóc đã đánh bại trâu 07 trong sự cổ vũ reo hò của hàng nghìn khán giả.
Ông Đinh Đình Phú, 91 tuổi, ở phường Đồ Sơn, có trâu vô địch năm nay. Ông Phú là một trong những người có công lớn trong việc phục dựng Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, được phong nghệ nhân dân gian năm 2012.
Giải nhất năm nay được nâng lên 100 triệu đồng (tăng 30 triệu so với các mùa trước), giải nhì 70 triệu đồng và hai giải ba trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
Trâu thua trận sẽ được đưa đến khu giết mổ hiến sinh. Thịt trâu chọi bán 3 triệu đồng/kg và luôn đắt hàng. Người dân Đồ Sơn quan niệm, chọi trâu là cho thần linh xem và ăn thịt trâu chọi gặp may mắn. Riêng trâu vô địch sẽ được hiến sinh trong một nghi lễ quan trọng vào hôm sau.
