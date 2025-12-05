Trao giải VinFuture 2025

Hàng trăm đại biểu, nhà khoa học tề tựu tại đêm trao giải

Tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, giải thưởng khoa học, công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 chính thức gọi tên nhà khoa học và các công trình xuất sắc. Từ sớm, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành và các nhà khoa học, CEO công nghệ, khách mời đã tề tựu tại sự kiện. Trong số này có nhiều nhà nghiên cứu là chủ nhân của những giải thưởng quốc tế danh giá như Nobel, Millennium Technology, Turing và VinFuture các mùa trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bìa phải) và ông Phạm Nhật Vượng tại sự kiện tối 5/12. Ảnh: Giang Huy

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng năm nay ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là mùa thứ 5 giải thưởng VinFuture vinh danh những phát minh, công nghệ đột phá góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người và thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành nghề, dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân loại.