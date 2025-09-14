Tráo cục gạch vào gói hàng bán online

Nghệ AnBùi Lại Việt Anh rao bán mô hình nhân vật hoạt hình phiên bản giới hạn song đóng gói cục gạch vào hộp bưu phẩm chuyển cho khách.

Ngày 14/9, Việt Anh, 18 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Việt Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu tháng 9, Việt Anh đăng bán mô hình nhân vật hoạt hình theo xu hướng thị trường như Gundam, Dragon Ball, One Piece, giới thiệu đây là những "phiên bản giới hạn, có giá trị cao". Việt Anh đưa ra nhiều ưu đãi như đặt số lượng sẽ được giảm giá phần trăm và được miễn phí vận chuyển, yêu cầu khách chuyển hết tiền mới giao hàng.

Việt Anh sau đó gói cục gạch vào hộp carton, đóng hộp chuyển tới địa chỉ của khách. Từ trình báo của nạn nhân, ngày 14/9, Việt Anh bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ tại nhà riêng ở xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Nhà chức trách thu hai điện thoại di động, 5 hộp hàng và nhiều viên gạch được chuẩn bị để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gạch được Việt Anh bỏ trong gói hàng để giao cho khách. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cáo buộc, với thủ đoạn trên, Việt Anh đã thực hiện 5 vụ lừa đảo ở Nghệ An và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt 35 triệu đồng.

Đức Hùng