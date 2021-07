Tranh cãi về án phạt của Landon Norris tại Grand Prix Áo

ÁoSố đông nhà chuyên môn đều phản đối án phạt dành cho Lando Norris trên trường đua Red Bull Ring chiều 4/7.

Bên cạnh chiến thắng áp đảo của Max Verstappen, cuộc đua tại Spielberg, Áo chiều 4/7 còn chứng kiến rất nhiều được án phạt được đưa ra trong và sau khi cuộc đua diễn ra. Trong số này, án phạt dành cho Lando Norris của McLaren gây tranh cãi hơn cả. Ở vòng 4 của Grand Prix Áo, sau khi xe an toàn được rút ra và cuộc đua được khởi động lại, Lando Norris so kè quyết liệt với Sergio Perez (Red Bull). Va chạm khiến tay đua người Mexico bị văng ra bãi sỏi tại Turn 4. Sau tầm 15 phút cân nhắc, các trọng tài quyết định phạt cộng 5 giây vào thành tích của tay đua người Anh.

Norris khiến Perez văng ra bãi sỏi Va chạm giữa Lando Norris với Sergo Perez.

"Norris đã vào Turn 4 cùng với Perez nhưng không để cho đồng nghiệp một khoảng trống rộng bằng một thân xe ở lối ra của góc cua", thông cáo của ban trọng tài có đoạn. Vụ việc đã mở ra một cuộc tranh cãi về những gì nên và không nên hành xử tại các khúc cua. Ở phần sau của cuộc đua, Perez cũng phải nhận hai án phạt tương tự do bị đánh giá là ép Charles Leclerc (Ferrari) văng ra bãi sỏi.

Grand Prix Emilia Romagna hồi đầu mùa chứng kiến pha đọ sức tương tự giữa Verstappen và Hamilton trên đường đua Imola trơn trượt ở vòng khai cuộc. Nhưng tay đua người Hà Lan không bị phạt dù có hành động giống Norris, khi ép Hamilton văng ra lề tại Turn 2.

"Theo tôi, nếu được so sánh, thì tình huống tôi bị phạt cũng giống pha giữa Max và Lewis ở Imola, "Norris nói. "Đó đều là vòng xuất phát hoặc khởi động lại sau xe an toàn, và tôi nghĩ Sergio, có thể không biết có bãi sỏi ở lối ra Turn 4 và vị trí đang xuống dốc, rất dễ khiến các xe cua rộng và thực tế đã chứng minh điều đó".

"Ở F2 hoặc F3 hoặc bất kỳ thể thức đua xe nào khác, các xe cố gắng chạy ở làn ngoài đường đua tại những góc cua như vậy mà không để ý, sẽ đều lao ra bãi sỏi. Đó đơn giản là đặc thù của góc cua đó. Vì vậy, anh ấy đã mạo hiểm chứ không phải tôi. Anh ta không vượt theo cách thông thường, nên tự đưa mình vào bãi sỏi. Vì vậy, tôi không cho rằng đó không phải là sai lầm của bản thân và án phạt không xác đáng. Án phạt đã khiến tôi mất vị trí thứ nhì", tay đua của McLaren nói thêm.

Giám đốc đường đua Michael Masi nói ông không phải là người quyết định án phạt với Norris, nhưng vẫn bảo vệ quan điểm của các trọng tài. "Tất cả sự cố ở vòng xuất phát đều được đối xử khoan dung hơn thông thường. Trong những năm gần đây, chúng tôi đều đối xử theo phương châm 'để các tay đua cạnh tranh', thay vì can thiệp. Mỗi án phạt đều có góc nhìn riêng, rất khó để mọi người so sánh. Tôi hiểu mọi người đều muốn đánh đồng, nhưng sự việc Imola khác với Turn 4 hoặc Turn 6 tại đây", Masi phân bua.

Lando Norris (xe cam) khiến Perez bị văng ra bãi sỏi ở Turn 4 vòng bốn Grand Prix Áo. Ảnh: F1

F1 từng có một án lệ về cách xử lý các sự cố tương tự. Một quy tắc đã được đặt ra trong các tay đua là xe dẫn trước nếu chạy ở bên trong góc cua thì không bắt buộc phải nhường chỗ ở lối thoát cua cho đối thủ đang chạy ở bên ngoài, trừ khi đối thủ đó đã vượt lên.

Quan điểm của Masi là Perez đã hành động theo quy tắc này, và do đó Norris buộc phải để lại lối ra cho đối thủ. "Trong tình huống giữa Sergio và Lando, anh ấy đã hoàn toàn chạy ngang với Lando và do đó, có lý do để buộc Lando phải nhường lại khoảng trống cho Sergio", vị giám đốc đường đua phân tích thêm.

Tuy nhiên, lãnh đội Red Bull, Christian Horner không đồng ý với án phạt của trọng tài, và nhìn nhận sự việc theo cách giống Norris. Ông nói: "Tôi không thấy vấn đề gì phải phạt trong sự cố giữa Checo và Lando, đó là một cuộc đua. Khi chạy ở làn ngoài khúc cua, bạn phải chấp nhận rủi ro. Đặc biệt là khi bạn không chạy trước đối thủ".

Horner cho rằng mức phạt dành cho Norris khiến các trọng tài không có lựa chọn khác ngoài ra án phạt tương tự cho Perez ở giai đoạn sau cuộc đua, khi tay đua người Mexico đọ sức với Leclerc.

Perez ép Leclerc văng ra bãi sỏi Perez khiến Leclerc văng ra bãi sỏi ở phần sau Grand Prix Áo.

"FIA đã đưa ra hình phạt với Lando, nên sau đó không thể không trao một hình phạt cho Sergio ở một hành động tương tự với Charles, lãnh đội Red Bull nói. "Các tay đua đã bắt đầu đua từ khi họ còn là những đứa trẻ và bạn biết đấy, những hành vi như thế là thường xuyên. Nếu bạn cua ở làn bên ngoài, bạn sẽ gặp rủi ro đặc biệt khi bạn không đi trước đối thủ. Vì vậy, tôi nghĩ các hình phạt hơi khắc nghiệt, và nó hơi đi ngược lại phương châm 'hãy để các tay đua tự do cạnh tranh' được thực hiện trong những năm gần đây."

Một tình huống tương tự gần đây được so sánh là sự cố giữa Norris và Pierre Gasly tại Turn 11 vòng 28 ở Grand Prix Pháp, khi cả hai xe ép nhau lao ra lề. Masi giải thích: "Khác biệt rõ ràng ở Pháp là có rất nhiều bãi rộng bên lề, trong khi ở Áo, Perez đã phải lao vào một bãi sỏi, và đó là một yếu tố quyết định để đưa án phạt. Mỗi án phạt được xem xét dựa trên bản chất và đặc điểm của đường đua".

Chủ tịch đội đua McLaren, Andreas Seidl kêu gọi FIA nhất quán trong việc đưa ra các án phạt. Ông nói: "Tôi thất vọng vì sự thiếu nhất quán của FIA. Hãy so sánh với sự cố ở Pháp. Khi Pierre từ phía sau và đẩy Lando văng ra lề - đối với tôi đó là một sự đua xe rõ ràng, không cần phạt. Nhưng nếu nhìn vào những gì đã xảy ra ngày hôm nay, Lando đã chạy song song với Perez hoặc có thể nói là đi trước một chút, bám sát làn đường đua của anh ấy và không làm bất cứ điều gì điên rồ, cộng với việc xem xét nó đang ở đầu cuộc đua khi rất nhiều yếu tố xảy ra nhưng vẫn bị phạt. Tôi thất vọng khi thấy các trọng tài biện minh cho án phạt với Lando".

Trong khi đó, Perez cực lực lên án Norris: "Rõ ràng là hành động đó đã vượt quá giới hạn, nhưng Lando không có bất kỳ thiệt hại nào trong khi về cơ bản cuộc đua của tôi đã bị phá hủy. Đó thật sự là một thảm họa và hành động đó không đẹp."

Tay đua người Mexico cũng xin lỗi Leclerc khi ép đối thủ văng ra lề. Anh nói: "Với Charles, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi đã xem xét lại tất cả các sự cố nhưng đó thực sự không phải là phong cách đua tôi ưa thích. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc đua của Charles. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và giải thích những gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Tôi không cảm thấy hạnh phúc hay thoải mái với bản thân khi biết rằng mình đã phá hỏng cuộc đua của một đồng nghiệp."

"Lúc đó, chúng tôi đang chạy trong bầu không khí nhiễu loạn, nhiều xe cộ, lốp xe cũ kỹ và tất cả đều cố gắng phanh càng muộn càng tốt, chạy hết sức có thể và kết thúc bằng việc hai xe va vào nhau", Perez nói thêm.

Minh Phương