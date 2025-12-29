Trang trại điện mặt trời ngoài khơi lớn nhất thế giới hoạt động

Trang trại điện mặt trời công suất 1 GW đầu tiên của Trung Quốc, công trình lớn nhất thế giới thuộc loại này, kết nối hoàn toàn với lưới điện.

Tọa lạc ngoài khơi quận Khẩn Lợi, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, công trình trải rộng trên diện tích hơn 1.200 ha, gồm 2.934 bệ điện mặt trời, mỗi bệ dài 60 m và rộng 35 m, tương đương 5 sân bóng rổ tiêu chuẩn.

Dự án điện mặt trời ngoài khơi công suất 1 GW đầu tiên của Trung Quốc được kết nối hoàn toàn với lưới điện. Ảnh: CMG

Dự án do Công ty Đầu tư năng lượng Guohua, công ty con của Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc (CHN Energ), phát triển và áp dụng nhiều đổi mới công nghệ. Lần đầu tiên tại Trung Quốc, lĩnh vực điện mặt trời sử dụng kết hợp cáp ngoài khơi 66 kV với cáp trên bờ để truyền tải điện công suất lớn trên quãng đường dài, giúp tăng khả năng truyền tải đồng thời giảm chi phí. Dự án được kỳ vọng trở thành hình mẫu cho phát triển trang trại điện mặt trời ngoài khơi quy mô lớn.

Dự án sử dụng kỹ thuật móng cọc cố định với khung giàn thép quy mô lớn theo cách sáng tạo. Zhang Bo, phó quản lý dự án Khẩn Lợi tại Công ty Đầu tư Năng lượng Guohua, cho biết cấu trúc "móng 4 cọc kết hợp cùng bệ năng lượng mặt trời" với các tấm pin nghiêng 15 độ được điều chỉnh chính xác, giúp chống chọi với gió mạnh cấp 11 và điều kiện băng giá mùa đông, đồng thời giảm hơn 10% lượng thép sử dụng, mang lại kinh nghiệm quý cho việc xây dựng các trang trại điện mặt trời ngoài khơi trong tương lai.

Khi vận hành đầy đủ, trang trại dự kiến sản xuất 1,78 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ đáp ứng 60% nhu cầu điện của quận Khẩn Lợi. Theo CHN Energy, trang trại sẽ giúp tiết kiệm 503.800 tấn than tiêu chuẩn, giảm phát thải 1,3447 triệu tấn CO2. CGTN đánh giá, đây là bước tiến quan trọng giúp tăng cường an ninh năng lượng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Trung Quốc sang nền kinh tế xanh, ít phát thải carbon.

Thu Thảo (Theo CGTN)