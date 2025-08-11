Trang tin hàng không Anh: 'Nha Trang là nơi lý tưởng để an cư'

Routesonline đánh giá Nha Trang hấp dẫn cả du khách lẫn người tìm nơi an cư, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị tổ chức VnExpress Marathon Libera 2025.

Trang tin hàng không quốc tế Routesonline giới thiệu Nha Trang không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà còn đang chuyển mình thành đô thị ven biển thu hút cư dân lâu dài. Môi trường trong lành, hạ tầng hoàn thiện và chất lượng sống được nâng cao giúp thành phố trở thành điểm đến lý tưởng.

Nha Trang hút cư dân nhờ môi trường trong lành, hạ tầng hoàn thiện. Ảnh: Khoa Trần

"Chất lượng sống thượng hạng, Nha Trang là một nơi lý tưởng để an cư. Hơn cả một địa điểm du lịch, Nha Trang đã phát triển thành một đô thị đáng sống với hạ tầng và dịch vụ phát triển nhanh. Môi trường sống rất trong lành với chỉ số chất lượng không khí ở mức lý tưởng", trang tin này viết.

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đang phát triển theo chiều sâu, hướng tới vị thế đô thị du lịch quốc tế. Điều này thể hiện qua số lượng khách tăng trưởng, dịch vụ đa dạng và chất lượng cuộc sống được nâng cao, tạo nên diện mạo đô thị biển phù hợp cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Sức hút quốc tế của Nha Trang được khẳng định khi địa phương là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 15 điểm đến hàng đầu thế giới mùa hè năm nay, theo xếp hạng của Viện Kinh tế Mastercard (MEI). Môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa và chi phí sinh hoạt hợp lý khiến nơi đây trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Hình ảnh về Nha Trang hiện lên từ những con đường rợp bóng cây, buổi chiều lộng gió bên vịnh xanh, nhịp sống bình dị và sự thân thiện của người dân. "Đô thị không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là nơi đáng sống, nơi con người có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc", bài viết nêu.

Bài viết nhấn mạnh vai trò của sân bay quốc tế Cam Ranh - cửa ngõ quan trọng kết nối Nha Trang với thế giới, đóng góp vào tăng trưởng du lịch địa phương. Lượng lớn khách quốc tế đến đô thị bằng đường hàng không cho thấy vị thế trung chuyển của sân bay này.

Nha Trang đang phát triển hệ thống hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, kết nối thuận tiện từ trung tâm đến sân bay quốc tế Cam Ranh, cùng các tiện ích y tế, giáo dục, mua sắm hiện đại.

Mới đây, Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot công bố sẽ khai trương đường bay thẳng Irkutsk - Cam Ranh (Khánh Hòa) từ ngày 5/9 với tần suất hai chuyến mỗi tuần. Theo kế hoạch của hãng, tần suất khai thác trên chặng Irkutsk - Cam Ranh sẽ được nâng lên ba chuyến một tuần từ ngày 6/10 và có thể nâng lên 4 chuyến trên tuần từ ngày 29/10.

Đây là đường bay thứ hai của hãng đến Khánh Hòa, sau đường bay Moscow - Cam Ranh được mở từ cuối tháng 3.

Hoàng Đan